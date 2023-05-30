Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Paolla Oliveira responde sobre maternidade e casamento: 'Decidir o próprio ritmo sem pressão'
No Instagram

Paolla Oliveira responde sobre maternidade e casamento: 'Decidir o próprio ritmo sem pressão'

Atriz namora o músico Diogo Nogueira há quase dois anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 15:50

Paolla Oliveira negou que esteja grávida
Paolla Oliveira Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo
Paolla Oliveira respondeu curiosidades dos seus seguidores através do seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 29, e entre elas estava uma pergunta sobre a pressão que as mulheres sofrem a respeito de filhos e casamento.
A atriz, que está namorando o sambista Diogo Nogueira desde julho de 2021, revelou que lida com a pressão "no seu tempo".
"Olha aí mulherada, essa pergunta não vem só pra mim não, mas sim para todas nós que enfrentamos isso durante uma vida inteira. São vários temas: faculdade, estilo de vida, casamento, filhos e quantos outros", iniciou.
"Sabe o que eu faço? Eu procuro resistir às pressões vivendo a minha vida no meu tempo, do meu jeito. Essas decisões são muito pessoais, cada uma de nós deve ter o direito de decidir sobre o próprio ritmo, e sem pressão."
"Acho que o mais importante é a gente se sentir bem com as próprias escolhas. E se algo te incomoda, questione se isso realmente faz sentido pra você ou se você tá fazendo alguma coisa só por uma pressão", concluiu a famosa.
Paolla responde críticas sobre seu corpo
Em fevereiro, a famosa respondeu críticas sobre o seu corpo após um ensaio da escola de samba em que foi rainha de bateria, a Grande Rio. Na época, após mostrar a roupa do ensaio, recebeu diversos comentários sobre uma possível gravidez.
"Fiquei me divertindo com os comentários, porque são todos muito carinhosos. Mas, no meio da diversão, fiquei pensando que esse é um papo muito sério e pode ser um gatilho para muitas mulheres", falou.
Ela lembrou que muitas mulheres ainda buscam alcançar padrões estéticos e "foram ensinadas" a se preocuparem demais com a aparência e o corpo.
"Vocês acharam que eu estava com barriga? Quer saber? Com barriga ou sem barriga, eu estava me achando linda e isso que importa. E vem cá, gente: nem toda barriga é de bebê não", completou.

Veja Também

Gil do Vigor anuncia aulas online de matemática para o Enem

Filhos falam sobre morte de Rita Lee

Tatuador de Vila Velha oferece tattoos para mães de crianças autistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados