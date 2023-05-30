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  • Taís Araújo vira personagem da Turma da Mônica: 'Das coisas mais importantes da minha vida'
Entenda

Taís Araújo vira personagem da Turma da Mônica: 'Das coisas mais importantes da minha vida'

Atriz foi desenhada como parte de espetáculo de comemoração pelo aniversário de 60 anos da Mônica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 16:06

Taís Araujo elogia autoria feminina em 'Cara e Coragem'
Taís Araujo elogia autoria feminina em 'Cara e Coragem' Crédito: Reprodução/Instagram/@taisdeverdade
A atriz Taís Araújo virou oficialmente uma personagem da Turma da Mônica. Ao menos como convidada especial em um espetáculo em comemoração aos 60 anos da personagem do vestido vermelho. O enredo circense mostra as diferentes fases da Mônica desde que foi criada. E Taís aparece virtualmente narrando as costuras da história.
De acordo com a organização do espetáculo, fazem parte do elenco trupes circenses, atletas, bailarinos e convidados especiais. A promessa é transformar o palco em picadeiro, com acrobacias, efeitos especiais e mágica.
Em making of da produção, a atriz disse que se sentiu aceita para interpretar o papel e brincou que se a convidaram é porque gostam dela. "É uma das coisas mais importantes da minha vida, como um todo, tanto profissional quanto pessoal", afirmou Taís.
O Circo da Turma da Mônica, com o espetáculo Mônica 60 estreia em 1º de julho, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Depois segue para o Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, a partir de 12 de agosto.

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