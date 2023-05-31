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Televisão

'Menina do Bambu' se desculpa por piada obscena com Silvio Santos há 40 anos

Evangélica, Daiza Lazarte Barros, 47, afirma querer 'dar um fim' à repercussão do episódio, que entrou para a história da TV
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 16:16

Daiza Lazarte Barros, a 'menina do bambu', vai a celebração dos 60 anos do Programa Silvio Santos
Daiza Lazarte Barros, a 'menina do bambu', vai a celebração dos 60 anos do Programa Silvio Santos Crédito: Reprodução
Quase 40 anos após fazer uma piada obscena que sugeria um ato obsceno de Silvio Santos com um bambu, a hoje missionária religiosa Daiza Lazarte Barros, 47, foi uma das convidadas da celebração especial dos 60 anos da atração, no SBT.
Durante a gravação, conduzida por Patricia Abravanel, Daiza se disse arrependida e envergonhada pela brincadeira que fez, ao vivo, quando tinha 8 anos de idade. Reclusa durante décadas, só agora ela se manifestou sobre o episódio, que, não é exagero dizer, entrou para a história da TV brasileira.
"Nunca foi da minha vontade me manifestar. Há muitos anos, essa piada soa de forma engraçada, mas vai contra os princípios que eu tenho", disse ela.
"Já tive um processo judicial por conta disso, porque começaram a usar a minha imagem e meu nome. Por conta disso, eu me resguardei durante todos esses anos. Mas chegou o momento de dar um fim", emendou a mulher em papo com Patricia. Nas gravações, o dono da festa não compareceu.
O SBT buscava pela "menina do bambu" desde o início de maio. Em publicação no perfil oficial do programa, a produção anunciou que procurava pela mulher "que deixou Silvio Santos sem palavras em 1985". "Caso você a conheça, escreva nos comentários dessa publicação", pediu a emissora na postagem oficial.
Na edição específica do programa dominical daquele ano, uma menina contou uma piada ao vivo. "Qual é a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?", perguntou ela. Rindo do questionamento, o apresentador falou que, em seguida, iria ver "besteira".
"O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo", explicou a garota. "E o bambu?", interrompeu Silvio. "Enfia no teu c*", disparou a jovem, causando risadas no público. Sem graça, o apresentador deu risada e brincou: "Boca suja, sem vergonha!".

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