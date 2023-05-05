Programa do Silvio Santos procura menina que fez piada com o apresentador em 1985

O apresentador e empresário, Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress

O perfil oficial do Twitter do programa Silvio Santos compartilhou na quarta-feira, 3, uma imagem procurando a "menina bambu", garota que participou do programa em 1985.

Na época, a garota fez uma piada durante o programa do apresentador. "Qual é a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?". Silvio Santos começa a rir, pois acreditou que seria alguma "besteira". A resposta da menina foi o que mais surpreendeu o apresentador.

"O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo", começa a menina. "E o bambu?", questiona Silvio. "Enfia no teu c*", respondeu ela.