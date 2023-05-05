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  • Programa do Silvio Santos procura menina que fez piada com o apresentador em 1985
"Menina bambu"

Programa do Silvio Santos procura menina que fez piada com o apresentador em 1985

Garotinha fez piada durante programa do SBT
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 08:35

O apresentador e empresário, Silvio Santos
O apresentador e empresário, Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress
O perfil oficial do Twitter do programa Silvio Santos compartilhou na quarta-feira, 3, uma imagem procurando a "menina bambu", garota que participou do programa em 1985.
Na época, a garota fez uma piada durante o programa do apresentador. "Qual é a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?". Silvio Santos começa a rir, pois acreditou que seria alguma "besteira". A resposta da menina foi o que mais surpreendeu o apresentador.
"O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo", começa a menina. "E o bambu?", questiona Silvio. "Enfia no teu c*", respondeu ela.
Silvio ficou desconcertado com a resposta, tentou amenizar repetindo a piada novamente. "Boca suja. Sem vergonha. E o bambu? E o bambu?", repetiu ele, rindo e colocando a mão na boca da garotinha.

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