Ator de "CSI: Nova York", Billy Miller morre aos 43 anos

Conhecido pelos papéis em produções como "CSI: Nova York", "NCIS", "Truth Be Told", "Sniper Americano", "Suits" e "Ray Donovan", o ator e modelo Billy Miller morreu neste domingo (17), aos 43 anos. No mesmo dia, o artista completaria 44 anos.
A informação da morte foi confirmada por sua empresária, Marnie Sparer, ao USA Today. A agente disse ao portal que Miller "lutava contra a depressão maníaca quando morreu". A causa da morte, no entanto, não foi divulgada publicamente.
Billy, que também era dono de um restaurante e de vários bares e lanchonetes em Los Angeles, começou a carreira trabalhando como modelo até conseguir um papel na série "All My Children". Na sequência, participou de "The Young and the Restless".
Pelo seu papel na série, Miller venceu três prêmios Emmy: dois para Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática e um para Melhor Ator Principal em Série Dramática.