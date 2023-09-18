Ator de "CSI: Nova York", Billy Miller morre aos 43 anos

Billy Miller, ator de 'CSI: Nova York', morreu aos 43 anos Crédito: Reprodução

Conhecido pelos papéis em produções como "CSI: Nova York", "NCIS", "Truth Be Told", "Sniper Americano", "Suits" e "Ray Donovan", o ator e modelo Billy Miller morreu neste domingo (17), aos 43 anos. No mesmo dia, o artista completaria 44 anos.

A informação da morte foi confirmada por sua empresária, Marnie Sparer, ao USA Today. A agente disse ao portal que Miller "lutava contra a depressão maníaca quando morreu". A causa da morte, no entanto, não foi divulgada publicamente.

Billy, que também era dono de um restaurante e de vários bares e lanchonetes em Los Angeles, começou a carreira trabalhando como modelo até conseguir um papel na série "All My Children". Na sequência, participou de "The Young and the Restless".