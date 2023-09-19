  Polícia de SP registra morte de Rafael Puglisi como "suspeita"; novos exames serão feitos
"Dentista das Celebridades"

Polícia de SP registra morte de Rafael Puglisi como "suspeita"; novos exames serão feitos

Segundo portal, em entrevista com delegado Ednelson de Jesus, que está à frente das investigações, agentes encontraram manchas de sangue perto da vítima
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 16:20

Rafa Puglisi morreu na manhã desta segunda (18), após um acidente na piscina de sua casa
Rafa Puglisi morreu na manhã desta segunda (18), após um acidente na piscina de sua casa Crédito: Instagram@rafapuglisi
Morto na manhã desta segunda (18), após bater a cabeça no fundo da piscina de sua casa durante um mergulho, Rafael Puglisi,  conhecido como "dentista das celebridades", terá sua morte investigada pela polícia de São Paulo.
Segundo informações de O Globo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou, em nota, que o caso foi registrado como "morte suspeita". 
De acordo com o delegado Ednelson de Jesus, que está à frente das investigações, agentes acionados para a ocorrência encontraram manchas de sangue perto da vítima e na parte superior de um quarto, isto é, na varanda. Em tempo: como informado pelo perfil do profissional de saúde em suas redes sociais, o óbito foi decorrente de um "traumatismo cranioencefálico".
"A família está enlutada. Vamos ouvi-la posteriormente até por respeito. Não há crime, mas as circunstâncias serão apuradas. (Vamos) Aguardar o laudo da perícia no local com a dinâmica de tudo", destacou o delgado ao portal.
O Globo ainda informa que, segundo a polícia, militares foram acionados para o atendimento da ocorrência de um dentista que havia sofrido um acidente na piscina da sua residência, por volta das 8h da manhã, na Alameda Malbec, em Barueri/SP, nesta segunda (18). No endereço indicado, agentes encontraram a vítima caída já sem vida perto da piscina.
Os investigadores solicitaram exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) para subsidiar a investigação, que será conduzida pelo 2° DP de Barueri. 
Ao longo da carreira, Puglisi fez trabalhos nos dentes de artistas como Jade Picon, Gkay, Deborah Secco, Larissa Manoela, Giovana Ewbank, além de Whindersson Nunes e Neymar. Ele tinha mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais.

Veja Também

"Dentista das celebridades", Rafael Puglisi morre aos 35 anos

Arthur Aguiar termina o namoro com a capixaba Jheny Santucci, grávida do ator

Ana Castela sobre namoro com Gustavo Mioto: "Isso aparece nas músicas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Famosos São Paulo
