Polícia de SP registra morte de Rafael Puglisi como "suspeita"; novos exames serão feitos

Morto na manhã desta segunda (18), após bater a cabeça no fundo da piscina de sua casa durante um mergulho, Rafael Puglisi, conhecido como "dentista das celebridades", terá sua morte investigada pela polícia de São Paulo.
Segundo informações de O Globo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou, em nota, que o caso foi registrado como "morte suspeita".
De acordo com o delegado Ednelson de Jesus, que está à frente das investigações, agentes acionados para a ocorrência encontraram manchas de sangue perto da vítima e na parte superior de um quarto, isto é, na varanda. Em tempo: como informado pelo perfil do profissional de saúde em suas redes sociais, o óbito foi decorrente de um "traumatismo cranioencefálico".
"A família está enlutada. Vamos ouvi-la posteriormente até por respeito. Não há crime, mas as circunstâncias serão apuradas. (Vamos) Aguardar o laudo da perícia no local com a dinâmica de tudo", destacou o delgado ao portal.
O Globo ainda informa que, segundo a polícia, militares foram acionados para o atendimento da ocorrência de um dentista que havia sofrido um acidente na piscina da sua residência, por volta das 8h da manhã, na Alameda Malbec, em Barueri/SP, nesta segunda (18). No endereço indicado, agentes encontraram a vítima caída já sem vida perto da piscina.
Os investigadores solicitaram exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) para subsidiar a investigação, que será conduzida pelo 2° DP de Barueri.
Ao longo da carreira, Puglisi fez trabalhos nos dentes de artistas como Jade Picon, Gkay, Deborah Secco, Larissa Manoela, Giovana Ewbank, além de Whindersson Nunes e Neymar. Ele tinha mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais.