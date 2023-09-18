"Dentista das celebridades", Rafael Puglisi morre aos 35 anos

Rafa Puglisi morreu na manhã desta segunda (18), após um acidente na piscina de sua casa Crédito: Instagram@rafapuglisi

O mundo dos famosos ficou surpreso com a notícia da morte repentina de Rafael Puglisi, conhecido como o "dentista das celebridades". O falecimento do profissional, que tinha 35 anos, foi compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, onde também foi anexado o atestado de óbito. No documento, a causa da morte consta como "traumatismo cranioencefálico".

No mesmo post, foi explicado como o dentista morreu. "Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça", explica a publicação.

Ainda segundo as informações, Puglisi foi socorrido, mas não resistiu. "Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital".

A nota do perfil ainda afirma que "Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo. Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais".

Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Rafael já atendeu famosos, como Juliette, Giovanna Ewbank, Larissa Manoela e até Neymar. Em seu perfil, ele também tinha fotos com personalidades como Whindersson Nunes e Jade Picon.