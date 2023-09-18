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"Dentista das celebridades", Rafael Puglisi morre aos 35 anos

Profissional morreu na manhã desta segunda (17) de traumatismo cranioencefálico após bater com a cabeça no fundo da piscina de sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 17:51

Rafa Puglisi morreu na manhã desta segunda (18), após um acidente na piscina de sua casa
Rafa Puglisi morreu na manhã desta segunda (18), após um acidente na piscina de sua casa Crédito: Instagram@rafapuglisi
O mundo dos famosos ficou surpreso com a notícia da morte repentina de Rafael Puglisi, conhecido como o "dentista das celebridades". O falecimento do profissional, que tinha 35 anos, foi compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, onde também foi anexado o atestado de óbito. No documento, a causa da morte consta como "traumatismo cranioencefálico".
No mesmo post, foi explicado como o dentista morreu. "Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça", explica a publicação.
Ainda segundo as informações, Puglisi foi socorrido, mas não resistiu. "Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital".
A nota do perfil ainda afirma que "Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo. Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais".
Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Rafael já atendeu famosos, como Juliette, Giovanna Ewbank, Larissa Manoela e até Neymar. Em seu perfil, ele também tinha fotos com personalidades como Whindersson Nunes e Jade Picon.
No post, amigos e clientes lamentaram a morte. "Meu Deus do céu, não", escreveu a apresentadora Adriane Galisteu. "Não acredito, Rafa. Descanse em paz e que Deus conforte todos os familiares e amigos. Estou em choque com a notícia", disse Pyong Lee.

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