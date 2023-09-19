Bruna Biancardi se pronuncia após Neymar ser visto em balada em Barcelona: "Decepcionada"

Bruna Biancardi se pronunciou pela primeira vez após Neymar ter sido visto em uma balada conversando e abraçando uma mulher em Barcelona, na Espanha. A influenciadora, que está grávida do jogador, se disse "decepcionada".

Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador: nova crise na relação Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr

O vídeo começou a circular nas redes sociais na noite de segunda-feira, 18, após ser publicado pelo colunista Leo Dias. No registro, o atleta aparece conversando com uma jovem loira e outra morena enquanto "curte" a noitada.

🚨GRAVE: Vídeo mostra Neymar com duas mulheres em festa na Espanha. Bruna Biancardi está no Brasil e a pequena Mavi deve nascer nos próximos meses. pic.twitter.com/aUK6oEdjdD — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) September 18, 2023

O jornalista também divulgou prints de uma conversa com o pai do jogador, no qual ele diz que o filho está solteiro, mas depois se contradiz, afirmando que há um relacionamento com Bruna Biancardi. Veja:

No início da tarde desta terça-feira, 19, a influenciadora utilizou os stories do Instagram para falar sobre a situação. "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar nesse momento", escreveu.

Ao portal Uol, a assessoria de Neymar disse que ele estava em Barcelona para ver o filho, Davi Lucca, e comemorar o aniversário do outro filho de Carol Dantas - mãe de Davi. Depois da festa, o jogador e amigos teriam ido para a balada em que o vídeo foi gravado.

O atleta e Bruna anunciaram que seriam pais em abril de 2023. Em junho, o jogador, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi acusado de traição ao ser exposto pela blogueira Fernanda Campos, com quem teria mantido uma relação.