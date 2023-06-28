Mavie: saiba quantas pessoas no Brasil têm o mesmo nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Depois que Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que o nome da primeira filha que o casal está esperando é Mavie, deixando a entender que era "único", o assunto tomou conta das redes sociais. Segundo censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, apenas 27 pessoas têm o mesmo nome da filha do jogador de futebol e da modelo em território nacional. O que o torna nem tão incomum assim.
Ainda de acordo com o instituto, todas as pessoas brasileiras que se chamam Mavie são mulheres. Entre elas, a dentista Mavie Jacomini Issa, de São Paulo, que foi registrada no cartório do Ibirapuera em 21 de abril de 1991.
Ela afirma com todas as letras que foi a mãe, Marta Cristina, de 60 anos, quem criou o nome. "Tenho certeza que a minha mãe foi quem inventou esse nome, inspirada em uma música francesa", disse Mavie.
A dentista, que é casada e tem uma filha, não só afirma como também explica como surgiu o nome. "Minha mãe, que cantava no coral da USP, gostava muito de cantar a música Ma Vie, de Alain Barrière, cantor francês. Quando ficou grávida de mim, resolveu juntar o Ma com o Vie, da canção que tanto amava, e colocou como meu nome", revelou.
"Na época, ela falava que não tinha ninguém registrado com esse nome. Quando eu era pequena, meu avô colocava a música na vitrola para eu ouvir. Eu cresci com os meus avós, então realmente tem muito significado para mim", relembrou.
Quando cresceu e foi para a faculdade, Mavie era constantemente questionada sobre o seu nome. "As pessoas me perguntavam, queriam saber de onde vinha o meu nome e foram colocando ele nas crianças. Várias amigas minhas da faculdades, inclusive, colocaram também. Mas não conheci nenhuma outra pessoa com o nome escrito exatamente assim: Mavie", destacou a dentista. "Amo o meu nome, mas amava mais por ser único. Agora já me confirmei que tem e terão outras (Mavies)", emenda.
Quem não está gostando nada dessa história é a mãe da dentista. "Ela está muito brava (risos). Minha mãe nunca contava a história do meu nome, o que significava, para justamente ninguém copiar".
Outros dados
O censo diz ainda que Mavie ocupava a 104.660ª posição em popularidade entre mais de 130 mil nomes diferentes, em todo o território brasileiro. O número deve ser atualizado em breve, uma vez que o IBGE anunciou que irá começar a divulgar os dados coletados pelo censo de 2022 a partir desta quarta-feira, 28.
Atriz protesta
A atriz Naiumi Goldoni publicou um vídeo na segunda-feira lamentando a escolha de Neymar e Bruna Biancardi. Segundo ela, o nome é o mesmo de sua filha e ela tinha optado por "Mavie" por ser pouco usual no Brasil. "Agora todo mundo vai se chamar Mavie", disse.
A artista contou ter feito a escolha há mais de 3 anos. "Claro que há várias pelo Brasil, mas nada se compara com o que teremos em 2 anos, não é? Arrasada estou, mas só posso dizer que tenho bom gosto", escreveu ela, na legenda da publicação no TikTok.
No vídeo, Naiumi descreveu como pensou o nome para a filha. "Já sei. Esse nome é lindo, é um nome incomum, poucas pessoas usam, poucas pessoas conhecem. Um nome praticamente único para a minha filha", afirmou.
"Ah, Neymar, você não podia escolher outro nome? Agora todo mundo vai querer Mavie, Neymar. Não faz isso comigo não", completou.
Chá de revelação
Durante o chá de revelação que o atacante do Paris Saint-Germain e a modelo e influenciadora digital promoveram no último sábado, 24, na mansão do atleta, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, ele se empolgou e deixou escapar que a bebê que o casal está esperando se chamará Mavie. Após repercussão na internet, o nome da menina foi confirmado por Bruna na segunda-feira, 26. Neymar gritou o nome enquanto cantava ao lado da namorada a música A Lenda, um clássico da dupla Sandy & Junior, de quem a modelo é fã. "Mavie", se empolgou o atleta.