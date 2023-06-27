Morre Roberto Macedo, dublador de Snape em 'Harry Potter' e Geoffrey em 'Um Maluco no Pedaço'

O dublador Roberto Macedo morreu neste domingo (25), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, instituição que ajuda dezenas de profissionais artísticos na capital fluminense, em publicação nas redes sociais. Entre os mais de 30 personagens que dublou, Macedo interpretou a versão em português de Severo Snape em dois filmes da saga "Harry Potter" ("Cálice de Fogo" e "A Ordem da Fênix"). A causa da morte não foi divulgada.