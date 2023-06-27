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Criação conjunta

Laudo psiquiátrico de Rose Miriam atesta 'incapacidade' de assinar contrato

Médico cita depressão e alcoolismo ao afirmar que ela não tinha condições de cumprir acordo de criação de filhos com Gugu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 09:14

Rose Miriam compartilha registro curtindo o final de tarde em Windermere, na Flórida
Rose Miriam compartilha registro curtindo o final de tarde em Windermere, na Flórida Crédito: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial
Segundo laudo psiquiátrico vazado à imprensa nesta segunda-feira (26), Rose Miriam di Matteo não teria condições de assinar o contrato de criação conjunta dos filhos com o apresentador Gugu Liberato, proposto por ele em 2011.
O documento assinado em março daquele ano pelo médico Thiago Fernando da Silva, obtido pelo portal Em Off, afirma que Rose seria alcoólatra, estava em crise depressiva na ocasião da assinatura e entre os dois meses anteriores teria passado por uma internação psiquiátrica após tentativa de suicídio.
Segundo o relatório, Rose Miriam, que disputa na Justiça parte da herança de R$ 1 bilhão, ela "encontrava-se incapaz para os atos da vida civil". O médico mencionou ainda "sintomas obsessivos preexistentes associados ao relacionamento afetivo".
O contrato, portanto, pode ser anulado caso a fala do médico seja comprovada. O processo movido por Rose corre em segredo de Justiça.
Ela tem o apoio das duas filhas que teve com o apresentador, as gêmeas Marina e Sofia. Por outro lado, o filho de ambos, João Augusto, está do lado da família de Gugu.

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