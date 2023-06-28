Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão difícil

Lewis Capaldi anuncia pausa na carreira para tratar síndrome de Tourette

Cantor tomou decisão após dificuldades em show no Reino Unido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 09:41

Lewis Capaldi performando no Festival de Glastonbury em Somerset, Inglaterra, em junho de 2023
Lewis Capaldi performando no Festival de Glastonbury em Somerset, Inglaterra, em junho de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Lewis Capaldi anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (27) uma pausa nas próximas turnês para cuidar da saúde física e mental, impactadas pela síndrome de Tourette. O cantor tornou o diagnóstico público no ano passado.
O anúncio veio após o show de sábado (24), quando o Capaldi perdeu a voz e foi ajudado pela plateia a cantar suas músicas no festival Glastonbury, no Reino Unido. No início do mês de junho, o cantor também havia anunciado uma pausa de três semanas, até o dia do show.
Capaldi escreveu no Instagram que precisa do tempo fora dos palcos para aprender a lidar com a condição de saúde, o que foi evidenciado no último show: "no sábado, ficou óbvio que preciso passar mais tempo colocando minha saúde física e mental em ordem".
O cantor agradeceu o apoio dos fãs e familiares e pediu desculpas aos fãs que não assistirão aos shows cancelados: "eu preciso me sentir bem para performar nos padrões que vocês merecem". "Essa foi a decisão mais difícil da minha vida", completou.
SÍNDROME DE TOURETTE
A síndrome de Tourette ganhou maior destaque no Brasil durante a transmissão do BBB 23, quando o público descobriu que o participante Cara de Sapato sofre com a condição desde a infância.
Ainda no período de exibição do programa, especialista explicou à reportagem que a síndrome é caracterizada por tiques nervosos de ordem motora e/ou vocal.
"O tique é aquela sensação urgente de que precisamos fazer um gesto motor, como dobrar o pescoço ou fazer um movimento com o braço, o que pode ser constrangedor", afirmou Leonardo de Sousa Bernardes, neurologista com especialização em neuro-oncologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP.

Veja Também

Bel Moreira rebate críticas após postar foto com pelos nas axilas

Bruna Biancardi confirma nome da filha com Neymar e revela o significado

Morre Roberto Macedo, dublador de Snape em 'Harry Potter' e Geoffrey em 'Um Maluco no Pedaço'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados