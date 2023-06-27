Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'É uma escolha pessoal'

Bel Moreira rebate críticas após postar foto com pelos nas axilas

Atriz de 'As Aventuras de Poliana' e 'Poliana Moça', ambas novelas do SBT, avisa que os comentários maldosos não a afetam
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 09:43

Bel Moreira rebate críticas após postar foto com pelos nas axilas
Bel Moreira rebate críticas após postar foto com pelos nas axilas Crédito: Reprodução/Instagram/@bel_moreira
A atriz Bel Moreira, 24, resolveu se pronunciar sobre as críticas que recebeu nos últimos após publicar uma foto em que mostra seus pelos nas axilas. Nesta segunda-feira (26) a intérprete da personagem Raquel em 'As Aventuras de Poliana' e 'Poliana Moça', ambas novelas do SBT, ela rebateu os comentários ofensivos que lotaram sua publicação e foram devidamente removidos.
"Estou passando aqui porque ontem postei uma foto, os meus pelos apareceram, rolou aquele bafafafá de sempre que a gente já está ficando acostumado. Quero agradecer porque eu vi muitas pessoas me defendendo e falando coisas muito fofas", começou ela.
A atriz continuou a explicando que o assunto não a afeta. Pelo contrário. Bel ainda brincou: "A galera que está preocupada com o meu cheiro, sou uma pessoa muito cheirosa. Posso trazer algumas pessoas aqui para comprovar isso. Mas acima de tudo, para vocês, não sei como isso é relevante, não nos conhecemos, não nos encontramos". Em 2018, Bruna Linzmeyer e Maria Flor também foram criticadas por causa doso pelos das axilas à mostra.
Por fim, ela mandou um recado avisando que ter ou não pelos é uma escolha pessoal. "Se vocês não gostam de pelo, não precisam ter. Isso é uma escolha pessoal, que a gente pode decidir. Eu decido tê-los por várias razões que não vou mencionar aqui", disse ela, reforçando sua gratidão aos fãs que a defenderam. "Comecei a trabalhar na internet há muito tempo e estou acostumada com as críticas."

Veja Também

Embaixador In Vitória: capixabas estão na expectativa de ver Gusttavo Lima e Eduardo Costa

Bruna Biancardi confirma nome da filha com Neymar e revela o significado

Laudo psiquiátrico de Rose Miriam atesta 'incapacidade' de assinar contrato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados