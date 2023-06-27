Embaixador In Vitória: capixabas estão na expectativa de ver Gusttavo Lima e Eduardo Costa

No dia 22 de julho, a partir das 15 horas, a Praça do Papa vai receber Gusttavo e Eduardo Costa para um grande show. Em postagem feita no perfil da produtora, na última sexta (22), a produção iniciou a contagem dos 30 dias para o show e os fãs já demonstraram ansiedade.

“Compor é uma das minhas grandes paixões, mas, confesso que ultimamente não tenho me dedicado a isso o quanto gostaria, por falta de tempo mesmo, mas tenho diversas letras guardadas para serem trabalhadas. Quando me sento para escrever, o amor é a minha inspiração; penso em coisas que já aconteceram comigo, com amigos próximos e até mesmo em histórias que as pessoas me contam ou que passam pela minha cabeça (risos). Com isso, nasceram algumas músicas que, pra mim, são muito importantes, a exemplo de ‘Inventor dos Amores’, ‘Refém’, ‘Caso Consumado’, ‘Revelação’ e outras”, contou.