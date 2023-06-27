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Contagem regressiva

Embaixador In Vitória: capixabas estão na expectativa de ver Gusttavo Lima e Eduardo Costa

Apresentação está marcada para o dia 22 de julho, na Praça do Papa, em Vitória; veja os valores dos ingressos e onde comprar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 09:26

Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica
Gusttavo Lima quando trouxe a turnê Buteco ao Espírito Santo Crédito: Kaique Dias
Os capixabas já iniciaram a contagem regressiva para se reencontrarem com Gusttavo Lima. Desta vez, a expectativa é maior já que será a primeira vez que o cantor traz o projeto "Embaixador In" ao Espírito Santo.
No dia 22 de julho, a partir das 15 horas, a Praça do Papa vai receber Gusttavo e Eduardo Costa para um grande show. Em postagem feita no perfil da produtora, na última sexta (22), a produção iniciou a contagem dos 30 dias para o show e os fãs já demonstraram ansiedade.
"Contando nos dedos", comentou uma. "Tô com roupa de ir", avisou outra. "Ansiosa", descreveu uma terceira.
Toda ansiedade tem motivo. O show faz uma viagem na carreira de Gusttavo, trazendo músicas desde o início nos palcos. Atualmente são mais de 150 canções com sua assinatura.
“Compor é uma das minhas grandes paixões, mas, confesso que ultimamente não tenho me dedicado a isso o quanto gostaria, por falta de tempo mesmo, mas tenho diversas letras guardadas para serem trabalhadas. Quando me sento para escrever, o amor é a minha inspiração; penso em coisas que já aconteceram comigo, com amigos próximos e até mesmo em histórias que as pessoas me contam ou que passam pela minha cabeça (risos). Com isso, nasceram algumas músicas que, pra mim, são muito importantes, a exemplo de ‘Inventor dos Amores’, ‘Refém’, ‘Caso Consumado’, ‘Revelação’ e outras”, contou.
Para completar, a passagem da turnê "Embaixador In" por Vitória contará, além da participação de Eduardo Costa, com DJ Henrico e uma banda convidada que será divulgada posteriormente. Os ingressos vão de R$ 100 a R$ 400, mais taxas, e estão à venda na internet.

SERVIÇO:

  • EMBAIXADOR IN - VITÓRIA
  • Com Gusttavo Lima, Eduardo Costa, DJ Henrico e banda convidada
  • Quando: 22 de julho, a partir das 15h
  • Onde: Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória
  • Ingressos (meia solidária): R$ 100 (setor ficha limpa/promocional); R$ 200 (setor Embaixador/2º lote); R$ 400 (setor Front Premium/4º lote), à venda no site BaladaApp

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