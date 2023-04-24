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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Gusttavo Lima apresenta a turnê  “Embaixador In” em Vitória

Publicado em
24 abr 2023 às 03:00
Gusttavo Lima faz show em Guarapari nesta sexta-feira (30)
Gusttavo Lima faz show em Vitória no dia 22 de julho Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação
O cantor Gusttavo Lima está de volta ao Espírito Santo com a nova tour: “Embaixador In” e será na Praça do Papa, com Eduardo Costa, Dj Henrico e Banda convidada. Dia 22 de julho, a partir das 15 horas, a Praça do Papa se transforma no Embaixador In Vitória, evento de assinatura de Nelinho Miranda na produção, com realização de Léo Produções e Marques Produções. A tour ‘Embaixador In’ do cantor Gusttavo Lima chega no Espírito Santo pela primeira vez, com uma estrutura diferenciada, o projeto, que já passou por algumas capitais do Brasil, tem um show repleto de sucessos, com músicas do começo da carreira de Gusttavo Lima até as atuais. Com uma estrutura gigante, o artista mostra o seu trabalho como cantor e compositor.

NA ITÁLIA

Robson Arruda, da Natuzzi Vitória, ao lado das arquitetas Leticia Finamore e Juliana do Amaral, em evento exclusivo para profissionais brasileiros na loja Natuzzi Milão, na Itália
Robson Arruda, da Natuzzi Vitória, ao lado das arquitetas Leticia Finamore e Juliana do Amaral, em evento exclusivo para profissionais brasileiros na loja Natuzzi Milão, na Itália Crédito: Divulgação

HAPPY HOUR

Monica Debanne, Lorena Perdigão e Gustavo Rezende
Monica Debanne, Lorena Perdigão e Gustavo Rezende: sunset party no Taj Home Resort, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

Harmonização corporal

Dentre os procedimentos de harmonização corporal mais procurados pelas mulheres, destaca-se a harmonização do glúteo. A farmacêutica, Dra Denise Spindola, conta que o preenchimento nessa região está cada vez mais seguro e natural com o ácido hialurônico. “O preenchedor é seguro por ser biocompatível, ou seja, o organismo absorve o produto, não havendo risco de rejeição. O resultado tem durabilidade de até 24 meses”, finaliza.

Cancelamento

A advogada Suellen Mendes, especialista em direitos do consumidor, orienta a procurar a empresa responsável em caso de demora excessiva no estorno de compras canceladas. Caso a empresa não resolva, o consumidor pode fazer uma reclamação formal ao Procon, Consumidor.gov ou até ingressar judicialmente para receber o valor, explica a especialista.

COQUETEL

As designers Mel Biasutti e Rafaela Moraes, ladeadas entre Erick Lorenzon, traçando estratégias para o coquetel de lançamento da coleção inédita que as joalheiras, no espaço NaCapital do empresário, na Praia do Canto.
As designers Mel Biasutti e Rafaela Moraes, ladeadas entre Erick Lorenzon, traçando estratégias para o coquetel de lançamento da coleção inédita que as joalheiras, no espaço NaCapital do empresário, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Advocacia

Para aprimorar a oratória e a comunicação assertiva dos profissionais da advocacia, a OAB de Vila Velha realiza na  quarta-feira (26) às 16h, um curso gratuito com o tema “Técnicas para falar bem em público” e “Publicidade na advocacia”, ministrado pelo Presidente da entidade, Dr. José Antônio Neffa Junior e a advogada, vice-Presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, Dra. Geovanna Lourenzini.

Honra ao mérito

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-AR/ES) recebeu o título de Honra ao Mérito do Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (CEDAGRO), em reconhecimento à relevante parceria realizada entre as duas instituições. Quem representou o Senar recebendo a homenagem no IX Encontro de Empreendedores do Agronegócio foi o coordenador técnico da entidade, Murilo Pedroni.

NOS EUA

A cantora internacional Any Gabrielly, conhecida pelo fenômeno Now United, recebeu a amiga e influenciadora capixaba Mari Scárdua para curtir uns dias de folga em sua casa em Los Angeles
A cantora internacional Any Gabrielly, conhecida pelo fenômeno Now United, recebeu a amiga e influenciadora capixaba Mari Scárdua para curtir uns dias de folga em sua casa em Los Angeles Crédito: Divulgação

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