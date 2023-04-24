Gusttavo Lima apresenta a turnê  “Embaixador In” em Vitória

O cantor Gusttavo Lima está de volta ao Espírito Santo com a nova tour: “Embaixador In” e será na Praça do Papa, com Eduardo Costa, Dj Henrico e Banda convidada. Dia 22 de julho, a partir das 15 horas, a Praça do Papa se transforma no Embaixador In Vitória, evento de assinatura de Nelinho Miranda na produção, com realização de Léo Produções e Marques Produções. A tour ‘Embaixador In’ do cantor Gusttavo Lima chega no Espírito Santo pela primeira vez, com uma estrutura diferenciada, o projeto, que já passou por algumas capitais do Brasil, tem um show repleto de sucessos, com músicas do começo da carreira de Gusttavo Lima até as atuais. Com uma estrutura gigante, o artista mostra o seu trabalho como cantor e compositor.