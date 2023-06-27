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Bruna Biancardi confirma nome da filha com Neymar e revela o significado

Durante o chá de revelação no final de semana, o jogador de futebol deixou escapar o nome da bebê
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 09:33

Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador
Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
Durante o chá de revelação que Neymar e Bruna Biancardi promoveram no último sábado, 24, na mansão do jogador de futebol, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, o atleta se empolgou e deixou escapar que a bebê que o casal está esperando se chamará Mavie.
Após repercussão na internet, o nome da menina foi confirmado por Bruna nesta segunda-feira, 26. Ela publicou uma foto nos stories do Instagram, em que aparece com a mão na barriga, com a seguinte legenda: "Ma: minha Vie: vida".
O atacante do Paris Saint-Germain gritou o nome enquanto cantava ao lado da namorada a música A Lenda, um clássico da dupla Sandy & Junior, de quem a influenciadora digital é fã. "Mavie", se empolgou o atleta.
Segundo o site Dicionário dos Nomes Próprios, Mavie pode significar "aquela que canta como um pássaro melro".
Chá de revelação
O sexo do bebê foi revelado quando Davi Lucca, o primogênito de Neymar, de 11 anos, com a ex-namorada Carol Dantas, apertou um botão que liberou uma "explosão" com fitinhas de cor rosa na cerimônia.
"Estávamos tão ansiosos por esse momento... Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha! Você é o nosso maior presente!", escreveram Bruna e Neymar no Instagram. Eles também postaram um vídeo do momento do anúncio.
Neymar pede perdão após traição
Ao longo da última semana, em meio a rumores de traição, Neymar pediu desculpas publicamente à namorada: "Já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você".
A polêmica fez com que Neymar perdesse seguidores, enquanto Bruna Biancardi conquistou quase meio milhão em curto período de tempo.

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