Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Não sou"

Gkay diz não se sentir respeitada no meio artístico

A influenciadora e atriz abordou o assunto em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha"
Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 10:06

Gkay compartilha clique em Capri Crédito: Reprodução/Instagram/@gessicakayane
Gkay, 30, disse que ainda não conseguiu estabelecer seu nome no meio artístico das influenciadoras digitais porque sente que precisa ser mais respeitada.
A influenciadora e atriz abordou o assunto em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", comandado pela personagem homônima, que também é influencer.
Na ocasião, Gkay explicou que no começo da carreira as postagens que fazia com as marcas eram por permuta, sem lucrar financeiramente. A famosa também contou que sempre gostou de acompanhar as tendências fashion.
Ela citou como exemplos de personalidades desse universo da moda blogueiras como Thássia Naves, Camilia Coelho e Camila Coutinho. "Todas elas estão aí até hoje com uma carreira bem posicionada".
Em seguida, Gkay ponderou que a apresentadora do programa, Blogueirinha, ainda não tem uma carreira bem posicionada nesse meio "porque [precisa] está há anos no mercado, bem conceituada, respeitada". "Você ainda tem um caminho longo a percorrer", afirmou Gkay.
Blogueirinha então rebateu a atriz: "Você está há anos no mercado. Você é bem conceituada?"
"Não, não estou [conceituada]", disse Gkay.
"O que te falta, então?", quis saber a apresentadora.
"Respeito", afirmou Gkay.
Gkay se tornou nos últimos anos em uma das personalidades mais popular da internet no Brasil. Acompanhada por milhões de seguidores nas plataformas, a artista virou um ícone fashion das grandes marcas, além de fazer sucesso com a sua festa de aniversário, conhecida como "Farofa da Gkay", que reúne centenas de influenciadores das diferentes áreas para dias de festas.

Veja Também

Lewis Capaldi anuncia pausa na carreira para tratar síndrome de Tourette

Bel Moreira rebate críticas após postar foto com pelos nas axilas

Morre Roberto Macedo, dublador de Snape em 'Harry Potter' e Geoffrey em 'Um Maluco no Pedaço'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados