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Sucesso

Brasileiro vai ao America's Got Talent, encanta jurados e ganha voto que o leva direto para fase final

Conheça mais de Gabriel Henrique, cantor comparado a Whitney Houston e Mariah Carey por Heidi Klum
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 11:09

O cantor Gabriel Henrique encantou os jurados do America's Got Talent
O cantor Gabriel Henrique encantou os jurados do America's Got Talent Crédito: Reprodução/Instagram/@gabbrielhenrique
O cantor brasileiro Gabriel Henrique, 27, encantou os jurados do America's Got Talent, atração musical bastante tradicional dos Estados Unidos, na noite da última terça-feira (1) ao cantar "Run to You", de Whitney Houston.
Curiosamente, Gabriel subiu ao palco sem saber falar muitas palavras em inglês e precisou do auxílio de um tradutor. Aos jurados, ele contou que esta era sua primeira vez na América e que realizava um sonho.
Após a apresentação, repleta de vibratos, melismas e tons agudos, ele emocionou a plateia e conquistou a campainha dourada, um passe livre que o libera das fases eliminatórias e o transporta direto à etapa final, com shows ao vivo. O presente foi concedido pela atriz e jurada Sofia Vergara. "Você foi incrível", disse ela.
Heidi Klum o comparou a grandes ídolos da música e disse que o brasileiro mais parecia uma junção de talentos de Whitney com Mariah Carey.
Pelas redes sociais, o cantor recebeu o carino de famosos como Gil do Vigor e Bruna Marquezine. "Eu chorei", escreveu ela. "Eu pirei quando te vi lá", celebrou Paulo Vieira.
Feliz com o carinho, Gabriel se mostrou honrado. "Estou muito feliz. Primeiramente, toda honra a Deus! Jamais imaginaria passar por tanta emoção nem ganhar um Golden Buzzer, ter a sensação de estar ali, vivendo aquele momento. A minha gratidão é tão grande que agora transborda", comentou na publicação que o exaltava.

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