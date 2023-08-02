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Filho de Chico Anysio desabafa sobre herança do humorista: 'Foi muito roubado'

Ator acredita em incompetência de gestão durante toda a carreira artística do pai
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 10:10

O humorista Chico Anysio, 78, em sua residência, em São Paulo (SP)
O humorista Chico Anysio, 78, em sua residência, em São Paulo (SP) Crédito: Leonardo Wen/Folhapress
Nizo Neto, um dos oito filhos do humorista Chico Anysio (1931-2012), falou sobre a herança do pai durante bate-papo no Plugado Podcast. O ator disse que o artista não deixou bens e que ele teria sido "roubado" por pessoas que não souberam ajudá-lo a administrar seu dinheiro.
"Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Têm atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões", ressaltou.
"A herança que ele me deixou, fora o legado, foram pastas e pastas de textos na época do rádio, no período entre 50 e 60 anos, com esquetes com piadas de referências da época, que ele escreveu com 16, 17 anos", declarou Nizo, ao contar que pretende lançar um livro com os textos herdados.
E continuou: "O cara não deixar nada de material é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio. Ele tinha seu próprio programa, ganhava muito dinheiro com teatro, e todos eram sempre lotados. Um cara não deixar nada é muito estranho".
Chico Anysio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, após um período internado em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos e o corpo dele foi cremado.

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