Japoneses se ofendem com 'Barbenheimer' e Warner se retrata

Memes de Barbie e Oppenheimer revoltaram japoneses Crédito: Estadão/Warner Bros Pictures/Universal Pictures/AP

Memes que fazem referência aos filmes Barbie e Oppenheimer na internet causaram indignação no Japão, único país atacado com armas nucleares em tempos de guerra. E provocou revolta e um pedido de desculpas o envolvimento de um perfil oficial vinculado ao estúdio Warner Bros. com as publicações.

O fenômeno "Barbenheimer", nome dado para a estreia no mesmo dia dos dois longas, tomou conta das redes sociais. A palavra composta rapidamente se tornou inspiração para memes mostrando personagens de Barbie diante de uma nuvem de cogumelo, por exemplo. As imagens provocaram protestos de internautas, especialmente no Japão.

A polêmica aumentou depois que a conta oficial americana do filme Barbie respondeu no Twitter a um dos memes com a frase: "Será um verão inesquecível".

A mensagem, aparentemente excluída desde então, suscitou na segunda-feira um comentário crítico da divisão japonesa da Warner Bros., estúdio que produziu Barbie.

Insensível

Segundo a revista Variety, a divisão da Warner americana enviou ao veículo um e-mail dizendo que "lamenta o recente envolvimento insensível nas mídias sociais" e "oferece um sincero pedido de desculpas".