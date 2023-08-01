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José Loreto pede desculpas por elogiar Eslovênia no Instagram: "Não sabia que namorava"

Ator confessa que elogiou o físico da ex-sister; capixaba Lucas Bissoli o chamou de 'sem caráter'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 14:05

Lucas Bissoli e Eslovênia reclamam de cantada nela do ator José Loreto
Lucas Bissoli e Eslovênia reclamam de cantada nela do ator José Loreto Crédito: Reprodução
O ator José Loreto recorreu às redes sociais para explicar que não fazia ideia que a ex-BBB Eslovênia tinha um namorado. Ele foi acusado por Lucas Bissoli de dar em cima da moça pelas redes sociais.
Segundo a versão de Loreto, que revelou de fato ter chamando Eslô de "gata" no Instagram, tudo aconteceu depois de ele ver uma foto dela, mas que não teria se aprofundado na vida da ex-sister para ver se era comprometida.
"Jamais dariam em cima de uma pessoa com relacionamento. Vi uma foto da Eslovênia, não a conhecia nem sabia que namorava. Só chamei de gata, não pedi telefone, achei que era só um elogio", começou.
Também pelas redes sociais, Bissoli disse que Loreto não tinha caráter. O ator contou que foi ao perfil de Lucas para pedir desculpas, mas que até o momento ele não teria visualizado.
"Não sabia que eles namoravam nem tenho obrigação de saber. Se ele se ofendeu ao ponto de me xingar e dizer que o que é meu está guardado... Com toda sinceridade, peço desculpas ao casal e desejo felicidade", finalizou.

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