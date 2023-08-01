Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Lázaro Ramos recorda sobre importância de 'tempo' com Taís Araújo para continuar o casamento
Famosos

Lázaro Ramos recorda sobre importância de 'tempo' com Taís Araújo para continuar o casamento

Em entrevista, ator contou que ambos estavam vivendo uma ‘adolescência tardia’ e que escolha foi crucial para que reatassem o relacionamento e consolidassem a união
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 12:45

Lázaro Ramos (ator) e Taís Araújo (atriz)
Lázaro Ramos (ator) e Taís Araújo (atriz) Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Lázaro Ramos falou pela primeira vez em detalhes sobre o término do relacionamento com Tais Araújo em 2008. A declaração foi feita durante a sua participação no podcast Quem pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O casal ficou separado por pouco tempo e logo reataram o namoro. Segundo ator, a decisão de romper com a amada aconteceu porque a relação "estava ruim".
"Estava ruim, estava precisando. A gente tinha que limpar algumas coisas e não ia limpar se tivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. Na pausa a gente se reencontrou e se reconstruiu."
Lázaro e Taís estão casados há 16 anos, mas o ator relembra que, na época da separação, os dois estavam vivendo uma "adolescência tardia", o que dificultou o amadurecimento da relação. "Tinha isso também: separei, vou curtir [...] tentei, mas tinha algo mal resolvido e complementar entre a gente", relata.
"Eu vivi um pouco uma adolescência tardia na separação. Você chega em outra cidade, não tendo vivido adolescência, tenho namorado pouco e você fica conhecido. Você começa a ter pessoas que se interessam por você. Tem uma vaidade, que é real, não vou esconder", afirmou.
O artista ainda pontuou que foi por conta dessa pausa que o dois conseguiriam voltar a se relacionar. "Na pausa a gente se reencontrou e reconstruiu". No entanto, ele cita que antes de Taís, não acreditava em pausa. "Eu achava que esse negócio de dar um tempo é acabar. No meu caso não foi, foi um tempo mesmo", frisou.
Lázaro declarou que sabia que os dois iriam voltar e que não ficou chateado quando Taís começou a namorar outra pessoa depois que eles terminaram. "Eu sabia que ia voltar a qualquer momento, quando a gente se separou eu falei: A gente vai voltar. Eu sabia"
Hoje, o casal consegue gerenciar o relacionamento e as pausas necessárias para manter a relação saudável. Conforme pontua, ambos mantém a sua individualidade.

Veja Também

Maíra Cardi rebate indireta de ex de Thiago Nigro e pede para ela parar de bancar a vítima

Angus Cloud: mãe do ator morto aos 25 anos ligou para emergência e relatou possível overdose

Isabeli Fontana diz que Di Ferrero "é o NX Zero" e é acusada de diminuir integrantes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados