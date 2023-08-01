Maíra Cardi rebate indireta de ex de Thiago Nigro e pede para ela parar de bancar a vítima

Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardia

Desde que começou a divulgar com mais detalhes o seu casamento com Thiago Niro, conhecido na internet como o primo rico, Maíra Cardi não sai dos holofotes - muito menos das polêmicas. A última, protagonizada pela influenciadora nesta segunda-feira, 31, envolve a ex-companheira do seu noivo.

Camila Ferreira, que manteve uma relação com o coach de finanças por mais de dez anos, publicou uma mensagem nas redes sociais na qual os seguidores entenderam como um indireta para Maíra. Segundo a postagem, Camila afirma que teria participado de um programa chamado "Separa você". O nome teria sido uma referência ao programa de emagrecimento de Maíra, chamado "Seca Você".Camila e Thiago romperam o relacionamento em janeiro deste ano. Um mês depois, ele assumiu o namoro com Maíra. Sem citar nomes, Maíra postou nos seus stories do Instagram um texto contando a história de uma mulher que ficou com um homem apenas para "gastar a grana dele".

"Ela vive igual madame. Ele trata ela e o seu filho com muito afeto, amor e dedicação". Maíra continua e disse que a suposta mulher nunca quis trabalhar, e que mesmo com as oportunidades que este homem oferecia, ela sempre recusava.

"Depois, esse homem f*da e essa mulher finalizam o relacionamento. Afinal, o tempo passou e eles não se pareciam em nada, não tinham as mesmas crenças, não tinham os mesmos princípios e nem desejam as mesmas coisas", cita no texto.

"Com a separação, [...] esse cara escolhe porque quer deixar pra essa madame que nunca trabalhou uma bagatela de 22 milhões! Ainda assim, ela vai na internet insistentemente falar m*rda atrás de m*rda e ele não abre a boca por nada para falar dela", ressalta.

Maíra enfatiza ainda que só ficou quieta por "respeito a sua dor", e afirmou que não fez nada de errado, pois teria iniciado o relacionamento com Thiago quando ambos estavam solteiros.