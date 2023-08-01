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  • Maíra Cardi rebate indireta de ex de Thiago Nigro e pede para ela parar de bancar a vítima
Babado

Maíra Cardi rebate indireta de ex de Thiago Nigro e pede para ela parar de bancar a vítima

Influenciadora escreveu um longo texto em seus stories em resposta à publicação de Camila Ferreira, ex-noiva de Thiago
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 11:41

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardia
Desde que começou a divulgar com mais detalhes o seu casamento com Thiago Niro, conhecido na internet como o primo rico, Maíra Cardi não sai dos holofotes - muito menos das polêmicas. A última, protagonizada pela influenciadora nesta segunda-feira, 31, envolve a ex-companheira do seu noivo.
Camila Ferreira, que manteve uma relação com o coach de finanças por mais de dez anos, publicou uma mensagem nas redes sociais na qual os seguidores entenderam como um indireta para Maíra. Segundo a postagem, Camila afirma que teria participado de um programa chamado "Separa você". O nome teria sido uma referência ao programa de emagrecimento de Maíra, chamado "Seca Você".Camila e Thiago romperam o relacionamento em janeiro deste ano. Um mês depois, ele assumiu o namoro com Maíra. Sem citar nomes, Maíra postou nos seus stories do Instagram um texto contando a história de uma mulher que ficou com um homem apenas para "gastar a grana dele".
"Ela vive igual madame. Ele trata ela e o seu filho com muito afeto, amor e dedicação". Maíra continua e disse que a suposta mulher nunca quis trabalhar, e que mesmo com as oportunidades que este homem oferecia, ela sempre recusava.
"Depois, esse homem f*da e essa mulher finalizam o relacionamento. Afinal, o tempo passou e eles não se pareciam em nada, não tinham as mesmas crenças, não tinham os mesmos princípios e nem desejam as mesmas coisas", cita no texto.
"Com a separação, [...] esse cara escolhe porque quer deixar pra essa madame que nunca trabalhou uma bagatela de 22 milhões! Ainda assim, ela vai na internet insistentemente falar m*rda atrás de m*rda e ele não abre a boca por nada para falar dela", ressalta.
Maíra enfatiza ainda que só ficou quieta por "respeito a sua dor", e afirmou que não fez nada de errado, pois teria iniciado o relacionamento com Thiago quando ambos estavam solteiros.
"Mas ficar vendo você falando mal e inventando coisas do cara mais incrível que conheci?! Chega! Ver você falando de um homem que te honrou tanto, que fez tanto por você e faz até hoje pelo seu filho?! Chega! Já deu de bancar de vítima e insinuar coisas que não são verdade!", frisou.

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