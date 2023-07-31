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Saúde

Paulinho da Viola passa por cirurgia para retirada de tumor no intestino

Sambista cancelou show no domingo (30) após ter sangramento digestivo e foi internado no Rio, onde fez exames e foi operado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 18:09

O cantor Paulinho da Viola foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul carioca. O sambista teve um sangramento digestivo no último domingo (30), e nesta segunda (31) foi internado, passou por exames e foi operado.
"O paciente Paulo Cesar Baptista de Faria (Paulinho da Viola) foi internado ontem na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um sangramento digestivo cujos exames revelaram como etiologia um GIST de intestino delgado. Com esse diagnóstico, foi submetido a uma enterectomia para tratamento dessa lesão. A operação transcorreu normalmente e o paciente passa bem", diz o boletim assinado pelos médicos Octávio Vaz e Antônio José Carneiro.
O sambista Paulinho da Viola em apresentação no Vibra, casa de shows de São Paulo, onde abriu sua turnê comemorativa de 80 anos., no dia 4 de março
Paulinho da Viola foi operado nesta segunda (31) para a retirada de um tumor no intestino Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Paulinho cancelou o show que faria no domingo no Festival Sesc de Inverno, em Três Rios, no Rio de Janeiro. Ele se sentiu mal e teve uma queda de pressão horas antes da apresentação.
Em contato com médicos, ficou decidido que o artista se deslocaria até o hospital na cidade onde mora para ser avaliado. Depois de uma bateria de exames, ele foi operado na tarde de segunda.
Em suas redes sociais, o músico confirmou que a suspensão do show foi por motivos de saúde, mas disse que está bem.
Também nas redes sociais, o Sesc Rio de Janeiro corroborou a versão do artista. Segundo a instituição, Paulinho da Viola precisou de cuidados médicos.
A apresentação estava marcada para as 21h. O anúncio do cancelamento foi feito às 20h45, 15 minutos antes do início das atividades.
Além de fazer parte da programação do Festival de Inverno, Paulinho da Viola no momento realiza uma turnê de celebração de seus 80 anos. Em andamento desde o começo de março, os shows marcam sua primeira excursão desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020. O próximo show do artista está marcado para o dia 5 de agosto em Florianópolis.

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Paulinho da Viola é internado com sangramento digestivo após passar mal e cancelar show no Rio

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