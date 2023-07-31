Paulinho da Viola passa por cirurgia para retirada de tumor no intestino

O cantor Paulinho da Viola foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul carioca. O sambista teve um sangramento digestivo no último domingo (30), e nesta segunda (31) foi internado, passou por exames e foi operado.

"O paciente Paulo Cesar Baptista de Faria (Paulinho da Viola) foi internado ontem na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um sangramento digestivo cujos exames revelaram como etiologia um GIST de intestino delgado. Com esse diagnóstico, foi submetido a uma enterectomia para tratamento dessa lesão. A operação transcorreu normalmente e o paciente passa bem", diz o boletim assinado pelos médicos Octávio Vaz e Antônio José Carneiro.

Paulinho da Viola foi operado nesta segunda (31) para a retirada de um tumor no intestino Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

Paulinho cancelou o show que faria no domingo no Festival Sesc de Inverno, em Três Rios, no Rio de Janeiro. Ele se sentiu mal e teve uma queda de pressão horas antes da apresentação.

Em contato com médicos, ficou decidido que o artista se deslocaria até o hospital na cidade onde mora para ser avaliado. Depois de uma bateria de exames, ele foi operado na tarde de segunda.

Em suas redes sociais, o músico confirmou que a suspensão do show foi por motivos de saúde, mas disse que está bem.

Também nas redes sociais, o Sesc Rio de Janeiro corroborou a versão do artista. Segundo a instituição, Paulinho da Viola precisou de cuidados médicos.

A apresentação estava marcada para as 21h. O anúncio do cancelamento foi feito às 20h45, 15 minutos antes do início das atividades.