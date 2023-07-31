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Saúde

Paulinho da Viola é internado com sangramento digestivo após passar mal e cancelar show no Rio

Cantor faria apresentação neste domingo, 30, em Três Rios; ele está passando por uma bateria de exames para determinar um diagnóstico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 14:13

Paulinho da Viola
Paulinho da Viola teve que cancelar um show no Rio de Janeiro após se sentir mal Crédito: Cloves Louzada
Paulinho da Viola está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde a madrugada desta segunda-feira, 31. A informação foi confirmada pela reportagem pela assessoria de imprensa do cantor de 80 anos.
No último domingo, 30, ele precisou cancelar em cima da hora uma apresentação que faria em Três Rios, no interior do estado, por conta de um problema de saúde.
Segundo a equipe do artista, ele "sentiu-se mal poucas horas antes da apresentação em Três Rios, com queda de pressão. Foi constatado um pequeno sangramento digestivo que determinou o cancelamento e seu retorno ao Rio".
Paulinho está passando por uma bateria de exames para determinar um diagnóstico. "Está bem, interagindo até com bom humor. No início da tarde teremos informações mais precisas", disse a assessoria, que também ressaltou que o cantor não passou por nenhum procedimento cirúrgico até o momento.
O cantor tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado, 5 de agosto, mas a apresentação também será cancelada. O restante da agenda de shows será avaliada após uma posição médica.
Na noite de domingo, 30, a equipe do cantor divulgou em suas redes sociais que o artista sofreu uma “indisposição”. O comunicado também informou que ele “encontra-se bem”, mas não pode realizar o show por recomendação médica.
Confira a nota na íntegra:
“Informamos que o show que ocorreria no município de Três Rios neste domingo, 30 de julho, pelo Festival de Inverno, foi cancelado. Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. O artista encontra-se bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show”.

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