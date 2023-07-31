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Perrengue

De volta à Record TV, Ana Maria revela primeiro salário e falta de equipamentos

Apresentadora relembrou programa Note e Anote, que chegou a ter seis horas de duração na emissora paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 13:06

Ana Maria Braga relembrou o início de sua carreira no programa Note e Anote, da Record TV, onde já ensinava receitas culinárias e contava com a companhia do Louro José, antes de migrar para a Globo. A apresentadora participou do Domingo Espetacular, em edição especial de comemoração aos 70 anos da emissora.
Ana Maria Braga se recupera de uma cirurgia de varizes
Ana Maria Braga fez participação especial no Domingo Espetacular da Record TV Crédito: Instagram @anamariabragaoficial
Segundo Ana Maria, de início, ela recebia cerca de CR$ 1000, o que equivale à cerca de R$ 0,36 atualmente. A apresentadora também disse que "deram as câmeras e a oportunidade de falar". Fora isso, ela levava até os próprios utensílios de cozinha: "não tinha nada aqui. Trazia prato, trazia garfo, comecei da zero vírgula zero fazendo coisas simples para as mulheres".
À medida que o programa foi crescendo e a audiência foi subindo, a situação mudou: "comecei a ganhar 'dindin'". Reportagem da Folha de 1997 apurou que ela chegou a ganhar R$ 200 mil por mês só com merchandising.
O programa chegou a ficar seis horas por dia no ar. Somando o Note e Anote com o Programa da Ana Maria Braga, ela entrou para o Guiness Book como a apresentadora de TV brasileira que permanece mais tempo ao vivo. Após sete anos, Ana Maria deixou a Record e assinou com a Globo.

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