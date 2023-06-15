Ana Maria lembra de carro autônomo do ES que a atropelou; que fim levou o veículo?

Ana Maria Braga relembra quando foi atropelada por carro autônomo da Ufes Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga iniciou o "Mais Você" desta quinta (15) lembrando um caso traumático ocorrido há 10 anos. A apresentadora foi atropelada por um carro autônomo (sem motorista) desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 2013, ao vivo durante o matinal. A lembrança ocorreu quando ela apresentava uma matéria sobre um teste de ônibus sem condutor no Rio Grande do Sul e perguntou se as pessoas entrariam em um veículo sem motorista.

Ai, fiquei tão assustada nesse dia! Ainda bem que nossa diva @ANAMARIABRAGA ficou bem ❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/HvKRarlPC1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 15, 2023

"Não tive boas experiência com veículo autônomo. Você não era nascido ainda, Louro (Mané). O que aconteceu comigo nos estúdios Globo em 2013 quando estava apresentando um projeto de carro sem condutor. Durante a conversa, o carro foi desligado e, como a gente estava em uma rampinha, ele voltou e pá. Me atropelou", iniciou ela.

"A porta bateu em mim, caí ali. Felizmente nada aconteceu mais grave, caí de boca, sangrou a boca. Não era para ele descer. É muito aflitivo, bati a cabeça e eles me acudiram. Fui de boca pra o chão, meio assustador. Eu acredito em tecnologia, mas acho que precisa estar mais adiantado do que a gente está hoje, se dá um problema naquele sensor ali", completou.

Após a lembrança, fica a dúvida: que fim levou o famoso carro autônomo capixaba? Dez anos depois, a IARA, sigla para o nome em inglês do carro (Intelligent Autonomus Robotic Automobile), que significa Veículo Robótico Autônomo Inteligente, já rodou mais de 9 mil quilômetros e segue sendo aprimorada e utilizada como estudo para alunos na universidade.

Na época em que a IARA foi no programa "Mais Você", em abril de 2013, o veículo já tinha quatro anos. O professor responsável pelo projeto, Alberto Ferreira de Souza, lembra até hoje daquele dia e de toda a repercussão que a exposição na televisão trouxe.

"Naquela época, a tecnologia já estava bem avançada. No dia do programa, a IARA fez o que era previsto direitinho. A própria Ana Maria Braga estava com o controle. Ela foi sozinha dentro do carro, só com o cinegrafista, até o lugar que era esperado que ele parasse. Só que depois que a Ana Maria saiu, ele não estava com o freio de mão puxado, e quando o veículo passou para o modo manual, ele desceu ", relembrou o professor.

IARA (Intelligent Autonomus Robotic Automobile), ou Veículo Robótico Autônomo Inteligente, desenvolvido pela Ufes (ES) Crédito: Divulgação/Ufes

Na hora, o professor contou que foi o primeiro a socorrer a apresentadora, e que ela levou tudo de forma muito simpática. "Por sorte não houve nada demais, foi só um susto. Depois desse incidente, a Ana Maria foi extremamente simpática. Eu que fui o primeiro a cuidar dela e ela é essa pessoa maravilhosa que a gente vê na televisão o tempo todo. Ela ficou preocupada com a gente, comigo e com a equipe de alunos. Ela recebeu a gente super bem depois", comentou Alberto.

A situação rendeu memes na internet até hoje. Nas redes sociais, vários usuários relembram, principalmente, a tranquilidade com que o Louro José reagiu ao momento.

mas meu momento preferifo do louro jose é ele falando "eita nois" quando a Ana Maria é atropelada pic.twitter.com/TvPYAuH1Jc — Larissa M. (@larissajmar) November 1, 2020

33. ana maria braga atropelada pic.twitter.com/Z1ww2mXV1w — caio (@chromaticaio) June 28, 2017

Hoje eu Tô só a Ana Maria Atropelada pelo Carro Autônomo. pic.twitter.com/CMZUyO56Mx — Sonsa Abrão. (@SonsaAbrao) January 16, 2017