Ex-BBB Dhomini agride dono de bar com socos e chutes

Dhomini em entrevista ao Colmeia Cast Crédito: Reprodução/YouTube

Câmeras de seguranças gravaram o momento em que o ex-BBB e vencedor do reality show, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, profere socos e chutes contra dono de bar e advogado da vítima, em Goiânia, na manhã desta terça-feira, 13. As agressões teriam acontecido após um mal entendido em um acordo entre o estabelecimento e o ex-participante do programa.

GRAVE! 🚨📢👉🏾Campeão do BBB 3, Dhomini espanca dono de bar em Goiânia pic.twitter.com/3GMxXDRCAD — 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀 𝐓𝐔𝐃𝐎, 𝐌𝐎𝐇𝐀𝐌𝐄𝐃! 📢 (@eusouomohamed) June 14, 2023

O Estadão entrou em contato com o advogado da vítima, Artur Camapum, que afirmou que o ex-BBB possuía um contrato de permuta com o estabelecimento. A sociedade era formada por Ailton Gomes Maranhão, dono do bar, e pelo sócio Leonardo Scaff, que administrava financeiramente o local. Segundo o advogado, a sociedade foi desfeita em maio deste ano e as partes não entraram em um acordo.

O advogado pontuou que Leonardo e Dhomini foram até o bar na manhã desta terça-feira, 13, e começaram a retirar os equipamentos e eletrodomésticos do local, como o freezer, geladeira e balcão. Ailton teria ligado para Camapum se deslocar até o bar. O advogado também foi agredido por Dhomini ao gravar os ataques. De acordo com ele, Ailton ficou com hematomas no corpo e ele, com galos na cabeça.