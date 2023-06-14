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Ex-BBB Dhomini agride dono de bar com socos e chutes

Motivação teria sido um desentendimento comercial entre ex-participante do reality show e proprietário do local
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 16:54

Dhomini em entrevista ao Colmeia Cast
Dhomini em entrevista ao Colmeia Cast Crédito: Reprodução/YouTube
Câmeras de seguranças gravaram o momento em que o ex-BBB e vencedor do reality show, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, profere socos e chutes contra dono de bar e advogado da vítima, em Goiânia, na manhã desta terça-feira, 13. As agressões teriam acontecido após um mal entendido em um acordo entre o estabelecimento e o ex-participante do programa.
O Estadão entrou em contato com o advogado da vítima, Artur Camapum, que afirmou que o ex-BBB possuía um contrato de permuta com o estabelecimento. A sociedade era formada por Ailton Gomes Maranhão, dono do bar, e pelo sócio Leonardo Scaff, que administrava financeiramente o local. Segundo o advogado, a sociedade foi desfeita em maio deste ano e as partes não entraram em um acordo.
O advogado pontuou que Leonardo e Dhomini foram até o bar na manhã desta terça-feira, 13, e começaram a retirar os equipamentos e eletrodomésticos do local, como o freezer, geladeira e balcão. Ailton teria ligado para Camapum se deslocar até o bar. O advogado também foi agredido por Dhomini ao gravar os ataques. De acordo com ele, Ailton ficou com hematomas no corpo e ele, com galos na cabeça.
Nas redes sociais, Dhomini alega ter recebido ameaças de Ailton. "Fomos traídos e roubados", disse. O ex-participante do programa da TV Globo ainda declarou que agiu por legítima defesa. "Estava me defendendo contra várias ameaças que eu recebi no ouvido. Ele [...] fez isso com o propósito de me tirar a estabilidade e me fazer passar dos limites". Segundo o ex-BBB, os objetos teriam sido comprados por ele e Leonardo. "Eu errei, passei dos limites como ser humano, ultrapassei os limites do outro, estou aqui apenas me desculpando", desabafou.

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