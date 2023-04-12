Miss Iúna fica de fora do Miss ES 2023 após se envolver em briga na rua; assista

Thayssa Florindo, Miss Iúna 2022, foi eliminada do Miss ES 2023 após ter participado de uma briga de rua Crédito: Instagram@thayssaflorindo

O Miss Universo Espírito Santo 2023 ainda nem aconteceu e já está dando o que falar, pelo menos nos sites de fofocas. Tudo por conta da eliminação de Thayssa Florindo, Miss Iúna 2022, desclassificada da disputa na última semana após aparecer num vídeo de uma briga que foi parar na internet.

Segundo o portal UOL, o babado teria ocorrido no primeiro fim de semana de abril, em Ibatiba. A capixaba afirmou ao portal que a briga ocorreu por conta de fofocas feitas pela mulher agredida no vídeo. No caso, a mulher teria inventado situações entre o seu ex, que teria interesse na miss, e Thayssa.

Num certo momento, a outra jovem chegou a jogar bebida em Thayssa, que reagiu. "Tirei ela de cima de mim. No que eu tirei ela de cima de mim, uma colega minha foi conversar com ela para ela não ficar brigando comigo por causa de macho", disse ela ao portal, explicando que a amiga e a jovem acabaram se estapeando.

Nas imagens que viralizaram, vemos uma confusão generalizada e duas mulheres trocando socos. Próximo do fim do vídeo, a estudante de Direito aparece dizendo: "Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capet*".

Em conversa com o UOL, Thayssa confirmou a fala, mas negou ter feito qualquer agressão. Ela também afirma que não estava embriagada no momento da confusão.

A suposta vítima comunicou sua versão do ocorrido para a coordenadora do Miss Iúna, dizendo que tal atitude não condiz com a representação da cidade. Thayssa perdeu o título e a chance de disputar o Miss Universo Espírito Santo 2023, que acontece em 12 de maio, em Vitória.

REGULAMENTO

Em conversa com "HZ", Charles Souza, coordenador do concurso, afirmou que o comportamento de Thayssa Florindo infringiu as regras do certame.

"Ela descumpriu uma cláusula importante do Miss Universo Espírito Santo, que causa a desclassificação, quando diz que a candidata finalista não pode se envolver em nenhum tipo de situação que gere violência ou que descumpra os conceitos éticos da disputa. O regulamento do Miss Universo é muito rigoroso, especialmente no que tange à violência para mulheres, com mulheres e entre mulheres", afirma o coordenador.

Charles afirmou que a segunda colocada do concurso Miss Iúna, realizado em maio de 2022, Auris Rocha, estudante de Direito, assumiu o posto e vai disputar o título de mulher mais bonita do Espírito Santo.

Auris Rocha é a nova Miss Iúna 2022 Crédito: Miss Universo Espírito Santo

Auris foi anunciada no final da tarde desta quarta (12), no site oficial do concurso. A organização do evento, na mesma matéria, emitiu uma justificativa oficial sobre a desclassificação de Thayssa Florindo.

"A decisão pela desclassificação de Thayssa Florindo foi tomada em comum acordo entre as direções estadual e nacional após receberem um vídeo viral de um suposto caso de agressão realizado pela então Miss Iúna. Em um vídeo enviado às coordenações, a Miss afirmava ter cometido atos de agressão contra uma das mulheres envolvidas em uma confusão durante uma festa na cidade de Ibatiba, próximo a Iúna. A envolvida foi ouvida pelas coordenações municipais e estadual, mas não teve justificativa que abonasse a gravidade do conteúdo do vídeo viralizado", afirmou o comunicado.