"Feliz pelo apoio recebido", diz nova Miss Iúna 2023 após receber o título

Auris Rocha é a nova Miss Iúna 2022 Crédito: Miss Universo Espírito Santo

Iúna já tem uma nova miss para chamar de sua. Auris Rocha foi nomeada para o posto na última quarta-feira (12), com a desclassificação de Thayssa Florindo, já tem uma nova miss para chamar de sua.foi nomeada para o posto na última quarta-feira (12), com a desclassificação de eliminada do Miss Universo Espírito Santo 2023 após aparecer em um vídeo de uma briga que foi parar na internet.

A substituição oficial foi anunciada em um post nas redes sociais do concurso nesta quinta-feira (13). "Com 22 anos e 1,76 de altura, a estudante de advocacia Auris Rocha já está em preparação para o Miss Universo ES 2023, que acontecerá em 12 de maio, no Teatro Sesc Glória, no Centro da capital, e participará dos próximos compromissos do concurso com o título de Miss Iúna 2023. A finalista assumiu o título após a desclassificação da candidata anterior", afirmou o post.

Empolgada em receber a coroa municipal, Auris fez um story em seu Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo. "Não costumo aparecer por aqui, mas precisava vir hoje para agradecer a cada um de vocês por cada mensagem de carinho e de apoio que recebi", afirma.

"Estou muito feliz de poder representar Iúna e poder levar o nome da cidade em um concurso tão importante que é o Miss Espírito Santo Universo. Estou muito feliz e obrigada por cada carinho que estou recebendo", enfatiza.

O B.O. DA ELIMINAÇÃO

Marcado para maio, o Miss Universo Espírito Santo 2023 deu o que falar nos sites de fofocas. Tudo por conta da eliminação de Thayssa Florindo, Miss Iúna 2022, desclassificada da disputa na última semana após aparecer num vídeo de uma briga que foi parar na internet.

Segundo o portal UOL, o babado teria ocorrido no primeiro fim de semana de abril, em Ibatiba. A capixaba afirmou ao portal que a briga ocorreu por conta de fofocas feitas pela mulher agredida no vídeo. No caso, a mulher teria inventado situações entre o seu ex, que teria interesse na miss, e Thayssa.