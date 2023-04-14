"Ela fez querendo que eu fosse desclassificada", diz Thayssa, eliminada do Miss ES

Thayssa Florindo, Miss Iúna 2022, foi eliminada do Miss ES 2023 após ter participado de uma briga de rua Crédito: Instagram@thayssaflorindo

Thayssa Florindo, que perdeu a coroa de Miss Iúna 2023, revelou ao g1ES que entende que foi desclassificada do Miss Universo Espírito Santo por sua fala no vídeo. Ao portal, ela disse acreditar que a pessoa com quem se envolveu na briga queria que ela perdesse o posto.

"Eu me sinto normal. Ela fez isso já querendo que eu fosse desclassificada do miss. Então, já era um propósito que ela tinha. Ela não conseguiu me atingir. Eu continuo seguindo a minha vida normalmente, na medida do possível, faço a minha faculdade, que é meu objetivo de vida, e tô indo", disse Thayssa.

Ainda ao portal, Thayssa afirmou que a declaração no vídeo foi em um momento de raiva, mas falou que não bateu na outra mulher como deu a entender na filmagem. "Eu não estava bêbada na hora, porém, eu estava com muita raiva por ver toda a situação que tinha sido armada por conta de ela ter ciúme de um ex-namorado dela", disse.

Nas imagens, ela diz: "desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe, que eu desço outro. Capet*".

Conforme apurado pelo g1.ES, nesta quinta-feira (13), a Polícia Civil confirmou que a jovem agredida registrou um boletim de ocorrência contra a então Miss Iúna em 3 de abril, um dia após a briga no qual ela teria participado. O caso foi registrado como crime de lesão corporal leve e será investigado. Procurada pela reportagem, Thayssa disse que ainda não foi convocada para depor.

NOVA MISS IÚNA 2023

Iúna já tem uma nova miss para chamar de sua. Auris Rocha foi nomeada para o posto na última quarta-feira (12), com a desclassificação de Thayssa Florindo. A substituição oficial foi anunciada em um post nas redes sociais do concurso nesta quinta-feira (13).

"Com 22 anos e 1,76 de altura, a estudante de advocacia Auris Rocha já está em preparação para o Miss Universo ES 2023, que acontecerá em 12 de maio, no Teatro Sesc Glória, no Centro da capital, e participará dos próximos compromissos do concurso com o título de Miss Iúna 2023. A finalista assumiu o título após a desclassificação da candidata anterior", afirmou o post.

Ainda em relação ao Miss Iúna, a coordenadora do certame, Carol Pontes, anunciou em sua rede social que deixou o posto do concurso municipal.