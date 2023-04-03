Doutora pela UFMT, Muriel Lorensoni é a Miss Espírito Santo Gay 2023 Crédito: Babi Monteiro Muniz

No último final de semana, mais um nome foi consagrado à realeza do universo Miss Gay. Natural do Paraná e doutora em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso), Muriel Lorensoni foi coroada representante do Espírito Santo, neste sábado (1º). Com a vitória, a miss disputará o título nacional em nome do Estado, em agosto, em Juiz de Fora (MG).

O evento foi realizado após dois anos de hiato, devido às restrições da pandemia da Covid-19. Entre os convidados, estavam Letícia Venturini (atual miss Brasil Gay), Natália Torres (Miss ES Gay 2021, que passou a faixa à vencedora), Flávia Ferraz (Miss ES Gay 2020) e Eduarda Velask (Miss Brasil Gay Plus Size 2022).

Essa é a segunda coroação de Muriel, personagem criada pelo publicitário Muryllo Lorensoni, em 2017. Em conversa com a equipe de 'HZ', ele contou que a ideia de aderir ao transformismo — arte que envolve assumir uma identidade de outro gênero por um tempo para performance — surgiu durante o doutorado.

"A minha pesquisa foi sobre performance de gênero e a minha ideia era entender como esse gênero e como a feminilidade e as masculinidades são construídas no social. Por conta desse objetivo de escrever e de analisar essas performances, surgiu a ideia de analisar os concursos de Miss Gay, porque eles são uma performance de gênero", detalhou.

Inspirado em mulheres da sua família, Muryllo buscou criar uma personagem com identidade elegante, comunicativa e empática, que pudesse representar as causas que ele defende.

"A Muriel é uma personagem que eu tento que não seja só superficial, mas que ela possa, de fato, ser essa representante, essa porta-voz da comunidade LGBT. É inspirada em mulheres que são também empoderadas (...) Eu não sou a Muriel, a Muriel coabita a vida, o imaginário e o corpo do Murilo, mas não é a identidade que eu assumo. Eu sou um menino, um homem gay cis que performa, de forma artística, uma figura feminina que é a Muriel", compartilhou.

"Ela é uma oportunidade de colocar para fora sentimentos e emoções. Talvez o Muryllo não conseguiria", completou.

No mesmo ano do doutorado, ele participou pela primeira vez do concurso Miss Mato Grosso Gay e acabou ficando em terceiro lugar. Em 2021, ele concorreu novamente e levou a coroa para casa. O objetivo era chegar ao Miss Brasil Gay, por acreditar em toda a importância do título nacional. Na competição nacional de 2022, Muryllo acabou ficando em 8º lugar.

A competição é um dos maiores itinerários da cultura transformista no país, segundo Muryllo. Com 41 anos de existência, o concurso surgiu impulsionado pela vontade de fazer militância a partir da arte e trazer reflexões em torno dos gêneros e da sexualidade.

"A minha vontade de chegar em Juiz de Fora foi por entender a potência desse título. Como que essa Miss Brasil Gay pode usar essa coroa a favor de uma comunidade toda? A favor de direitos que são nossos? Como que essa coroa pode ajudar nessa militância e nessa reflexão?", contou.

Com a Muriel, Muryllo conseguiu concluir sua tese e levou para casa duas coroas. A segunda conquistada no último final de semana, no Espírito Santo. Foi o primeiro contato do paranaense com o Estado.

A escolha por disputar o título capixaba se deu pelas vitórias da equipe do ES já conquistadas no concurso nacional. Ao todo, foram oito misses coroadas: Maria Fernanda (1978), Paula Bluemanchenguel (1980), Gabi (1985), Samara Gunar (1987), Louise Balmam (1998), Yanka Ashylen (2007), Ava Simões (2009) e Sheila Verissimo (2013).

Segundo Muryllo, o Estado é um dos mais bem preparados para o concurso. A partir de agora, ele segue na preparação para trazer mais um título para o Espírito Santo. A premiação está prevista para ser realizada no dia 19 de agosto, em Juiz de Fora (MG).

Eu busco, sim, esse sonho de ser a Miss Brasil Gay e eu não busco isso por mim. Não é uma questão só de vaidade, é pelas minhas lutas e pelo que eu acredito. A minha tese é um dos frutos dessa minha militância, é como eu posso contribuir com as pessoas