Semana Santa: parques de Vitória estarão abertos neste feriadão

O feriadão de Semana Santa está chegando. Se você não vai viajar, uma pedida de lazer na capital capixaba é aproveitar os parques da cidade. De quinta (06) até o domingo (09), os parques urbanos da capital funcionarão normalmente das 5h às 22h. Já os naturais, das 8h às 17h, no mesmo período.
"Esta medida oferece melhores condições de lazer para a população e demonstra o cuidado da atual gestão em disponibilizar uma parte de nosso patrimônio ambiental para o uso das famílias, durante estas datas especiais, como está da Semana Santa", diz o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger.
Como é rotina, os parques naturais estarão fechados para manutenção nas segundas-feiras. Já os parques urbanos fecham das 9h às 17h nesses dias.
CONFIRA A LISTA DE PARQUES
- Parque Pedra da Cebola - Entre as ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e a Avenida Fernando Ferrari
- Parque de Barreiros - Acesso pela Rodovia Serafim Derenzi ou pela Rua Mestre Ângelo, em São Cristóvão. Telefone: (27) 3382-6598 e 3345-1332
- Parque Pianista Manolo Cabral - Antiga Chácara Paraíso. Acesso pela Rua Chapot Presvot, Praia do Canto ou pelas ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira, no Barro Vermelho. Telefone: (27) 3315-2754
- Horto de Maruípe - Avenida Maruípe, Maruípe. Telefone: (27) 3382-6593
- Parque Padre Alfonso Pastore - Parque aberto, formado por cinco praças entre as avenidas Nicolau Von Schilgen, Antônio Borges ou Construtor Davi Teixeira. Telefone: 3382-6539
- Parque Moscoso - Avenida República, Centro. Telefones: (27) 3381-6819/3382-6568
- Atlântica Parque - Parque aberto, na Avenida Dante Michelini, próximo ao Viaduto Araceli Crespo, em Jardim Camburi.
- Parque Barão de Monjardim - Acessos pelas ruas Engenheiro Alencar Araripe, no Bairro Santa Cecília; Flávio Abaurre, em Bairro de Lourdes; e José Francisco Bertholdo, no Bairro Santos Dumont.
- Centro de Esportes e Lazer de Eucalipto - Acessos pelas ruas Monsenhor Raymundo Pereira Barros e Areobaldo Bandeira, no Bonfim.
- Parque Mangue Seco - Acessos pelas ruas Laury Tavares e Benedito Muniz, em Santa Martha.
- Parque Cultural Reserva Vitória - Parque aberto, possui área de lazer e circuito de obras de arte. Fica na Avenida Marília Scarton Coutinho, na Enseada do Suá, próximo ao acesso à Ilha do Boi.
- Parque Fonte Grande - Avenida Serafim Derenzi, Grande Vitória. Telefone: (27) 3381-3521 e 3382-6576.
- Parque Gruta da Onça- Entrada pela Rua Barão de Monjardim, que fica próxima à Casa do Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória Telefone: (27) 3132-7290.
*Com informações da Prefeitura de Vitória