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"ES fora do óbvio"

Passeio atravessa a Baía de Vitória até o topo do Morro do Penedo

Passeio de barco, trilhas e escaladas fazem parte desse roteiro repleto de paisagens espetaculares e muita adrenalina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Março de 2023 às 14:48

Que tal um passeio de barco, seguido por trilha e escalada, terminando com uma vista de 360 graus da Grande Vitória? Se curtiu o roteiro, então você faz parte da turma que toparia subir o Morro do Penedo.
Considerado o guardião da Baía de Vitória, o rochedo de mais de 130 metros de altura, localizado em Vila Velha, tem atraído cada vez mais pessoas para seus paredões, perfeitos para esportes de aventura, como rapel e escalaminhada.
Durante todo o trajeto, não faltam paisagens de tirar o fôlego: desde a partida da Capital, atravessando a baía, até a subida, contemplando as cidades no entorno no maciço.
Confira mais no vídeo, lembrando que é aconselhável ir acompanhado de guias especializados, para garantir a segurança no percurso, principalmente nos trechos que pedem o uso de equipamentos. 

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