Passeio atravessa a Baía de Vitória até o topo do Morro do Penedo

Que tal um passeio de barco, seguido por trilha e escalada, terminando com uma vista de 360 graus da Grande Vitória? Se curtiu o roteiro, então você faz parte da turma que toparia subir o Morro do Penedo.

Considerado o guardião da Baía de Vitória, o rochedo de mais de 130 metros de altura, localizado em Vila Velha, tem atraído cada vez mais pessoas para seus paredões, perfeitos para esportes de aventura, como rapel e escalaminhada.

Durante todo o trajeto, não faltam paisagens de tirar o fôlego: desde a partida da Capital, atravessando a baía, até a subida, contemplando as cidades no entorno no maciço.