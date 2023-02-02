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ES fora do óbvio: Peracanga é calmaria ao lado de point de Guarapari

Menos badalada que a vizinha Bacutia, praia é o roteiro ideal para famílias que querem fugir das aglomerações das orlas mais disputadas do balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 11:21

Bacutia ganhou fama e se tornou um dos points mais badalados de Guarapari. Mas quem quer um ambiente mais calmo, porém tão lindo quanto, não precisa ir muito longe. Bem ao lado, fica a vizinha Peracanga, uma praia com cerca de 960 metros de extensão, ideal para passar o dia com a família.
Quem chega a essa enseada já se surpreende com a orla toda cercada por muitos arbustos. Passarelas de madeira supercharmosas levam até a areia, e o mar quase sem ondas, de tons azulados, é um convite para um mergulho.
Peracanga fica a 6,5 quilômetros do centro de Guarapari e, com certeza, não deixa nada a desejar neste incrível balneário capixaba.

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