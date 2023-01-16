Praia da Areia Preta: conheça a praia ‘milagrosa’ de Guarapari

Com areia monazítica, a Praia da Areia Preta é tão famosa por suas propriedades medicinais que concedeu a Guarapari o apelido carinhoso de Cidade Saúde e, além disso, recebia figuras ilustres, como o jogador Garrincha, vencedor da Copa de 62, que adorava se tratar com sua areia.
Por décadas, a ‘areia milagrosa’ era realmente considerada por alguns como um mito, mas pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) perceberam que a areia escura tem uma radiação maior que o ambiente e emana um gás, chamado radônio, que faz bem à saúde. Essas propriedades podem prevenir doenças, inclusive o câncer.
Essa descoberta foi motivo de comemoração para todos os moradores e turistas. Agora, é muito mais comum pessoas irem à praia para esfregar essa areia pelo corpo para melhorar a circulação, prevenir dores e até doenças.
A Praia da Areia Preta fica a 60 quilômetros da capital Vitória e, assim como outras de Guarapari, tem uma beleza esplêndida e uma infraestrutura para receber quem deseja ter mais saúde.