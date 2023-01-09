Guarapari: roteiro para curtir um dia de verão na Cidade Saúde

Em Guarapari, a Praia das Castanheiras fica lotada nos dias de verão Crédito: Secundo Rezende/Drone

Aposto que quando se fala em verão no Espírito Santo, um dos destinos mais procurados é Guarapari. A “Cidade Saúde”, como também é conhecida, é sinônimo de boas praias, badalação e, para muitos, férias. Não é difícil encontrar um mineiro pela região, já que a cidade se tornou praticamente um quintal dos nossos amigos de Minas Gerais.

Mas o que você faria em um dia por Guarapari? As opções são muitas, por isso é importante escolher bem o que deseja curtir para otimizar o tempo, principalmente se ficar apenas uma noite (ou menos do que isso) na cidade. Então, nós, do HZ, elaboramos um roteiro prático para te ajudar a explorar a cidade em pontos-chave.

No verão, a Bacutia é uma das áreas mais concorridas de Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Nossa primeira parada é na Praia dos Adventistas, a cerca de 49 km da capital Vitória. A praia é um portão de entrada para uma rota de paraísos naturais. Localizada ao lado da Colônia de Férias dos Adventistas, a praia possui 400 metros de extensão e não possui quiosques. Geralmente há vendedores ambulantes por lá, mas uma dica é levar um lanche para urgências.

Longe da agitação, a região é uma boa opção para quem busca sossego e contato com a natureza. Da Praia dos Adventistas, basta escolher uma direção (direita ou esquerda) para se aventurar em praias mais "desertas". A partir desta enseada, é possível ir até as Três Praias e a do Morcego, além das praias que rodeiam o condomínio de luxo Aldeia da Praia (dos Ventos e das Conchas).

Praia dos Adventistas, em Guarapari Crédito: Cedoc Rede Gazeta

Para os mais aventureiros, vale a pena conhecer a Praia do Morcego. Rodeada de verde e pedras, o local é uma pequena enseada, de apenas 18 metros de extensão, repleta de beleza por todos os lados. O acesso exige um certo esforço, mas a paisagem compensa: mar com água clara, em tom de verde-esmeralda.

Para desfrutar desse visual, há duas maneiras de chegar: indo por um costão rochoso vindo das Três Praias ou por uma trilha em meio à mata do bairro Perocão. Saindo da Praia dos Adventistas, à esquerda de quem chega, caminhe até a última das Três Praias, local onde você também pode optar em ficar e relaxar.

Praia do Morcego em Guarapari Crédito: Vanda Lopes

Caso decida continuar, suba no costão rochoso, que é um pouco íngreme e siga as setas e os passos desenhados nas rochas. É necessário ter cuidado. Depois, é só seguir por uma trilha na mata e descendo mais um pouco, você se depara com essa enseada repleta de encantos.

BORA ALMOÇAR?

Bateu a fome? Que tal almoçar em um bom restaurante no Centro de Guarapari? É só atravessar a ponte da cidade que as opções de restaurantes são muitas. Para te dar uma luz de onde ir, nós pensamos em alguns locais que chamam atenção pela boa gastronomia. A nossa primeira dica é o restaurante Katakas, localizado no Morro Atalaia, onde o carro chefe são frutos do mar.

Já que estamos no Centro, se quiser se aventurar nas deliciosas porções de camarão com fritas, os quiosques das praias da região são boas opções. Aliás, caso queira curtir uma praia mais agitada, recomendamos a Praia das Castanheiras, Praia dos Namorados ou Areia Preta.

Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira

Voltando a falar de comida, Guarapari possui uma ótima gastronomia árabe. Entre os restaurantes mais famosos está o Tarboush, localizado na Rua Dr. Silva Melo (próximo ao banco Itaú). No cardápio, o charuto e o Kibe Karanbieh dão água na boca. O local também costuma ter apresentações de danças árabe, mas fará uma pausa e retornará somente após o carnaval de 2023.

Seguindo o roteiro, a nossa tarde será nas praias mais badaladas do Espírito Santo no verão: Bacutia e Peracanga. Para chegar, basta seguir mais sete quilômetros do Centro de Guarapari em direção a Enseada Azul. Sinônimo de curtição, as praias ficam uma ao lado da outra e atraem centenas de turistas todo verão.

Com 450 metros de extensão, a praia de Bacutia chama atenção pela vegetação no entorno. O mar tranquilo e de cor verde-esmeralda faz do local propício para curtir com a família e amigos. Sem muita infraestrutura, não há quiosques, banheiros ou chuveiros pela areia, apenas algumas barracas de drinques. É proibido fazer churrasco e escutar música em caixinhas de som.

A praia da Bacutia é uma das principais de Guarapari. Crédito: Vitor Jubini

Já em Peracanga, o banhista encontra um pouco mais de recursos em comparação a Bacutia. Ao longo de quase um quilômetro de extensão, as famosas barracas da praia servem porções na areia. Um peroá frito para quatro pessoas, por exemplo, sai em média R$ 100.

Para se aventurar no mar, as bananas boat são a verdadeira sensação. Além disso, os amantes de esportes como stand up paddle, frescobol e caiaque podem se divertir por ali. Em relação a hospedagens, a região dispõe de algumas opções de pousadas e casas para serem alugadas.

Praia de Peracanga em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Por fim, a nossa dica para curtir a vida noturna de Guarapari é escolher alguma das casas de shows da região, como a P12 Guarapari e a Arena Pedreira. Todos os anos, vários artistas nacionais se apresentam na Cidade Saúde e levam muita animação para o público na estação mais quente do ano.