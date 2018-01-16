Turistas buscam o 'milagre da areia preta' em Guarapari

Andrea Giotto, 44, professora, e Roseli Rosa, 47, professora na Praia da Areia Preta em Gurarapari Crédito: Marcelo Prest - GZ

A descoberta feita por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de que a areia preta encontrada em Guarapari é uma grande aliada na prevenção do câncer de mama não poderia ter sido revelada em melhor hora. Além das altas temperaturas do verão e da beleza do mar, agora moradores e turistas têm um motivo a mais para desbravar o balneário: cuidar da saúde.

A novidade sobre os novos os benefícios da areia monazítica  que já concedeu à Guarapari o título de cidade saúde por seus efeitos terapêuticos sobre o reumatismo  chegou em dezembro de 2017. De acordo com o portal G1 Espírito Santo, o doutor em Física Nuclear e professor da Ufes Marcos Tadeu Orlando pesquisou o assunto por anos e concluiu que a radiação que sai da areia é capaz de reduzir a incidência do câncer de mama.

Enquanto em Guarapari duas a cada 100 mil mulheres apresentam o câncer, em outras cidades, onde não há areia preta, o índice é muito maior. Este é o caso de Colatina, por exemplo, onde a enfermidade aparece em um grupo de 178 mulheres a cada 100 mil. No entanto, a dose necessária para a prevenção, assim como o limite de radiação absorvido por cada pessoa ainda não foram definidos.

Mesmo assim, as mulheres já comemoram. A aposentada Mara Magdala, de 58 anos, é uma delas. Ela, cuja mãe teve câncer de mama e que no ano passado levou um susto ao descobrir um problema benigno no seio, é frequentadora da Praia da Areia Preta, em Guarapari, e diz que agora se sente mais aliviada.

Mara Magdala, 58, aposentada e sua filha Letícia Pinheiro, 16, estudante na Praia da Areia Preta em Gurarapari Crédito: Marcelo Prest - GZ

Por eu já ter passado por isso, minha família tinha medo de que a radiação da areia preta pudesse desencadear o câncer. Mas agora, sabendo que é o contrário, dá para cuidar da saúde e aproveitar o verão ao mesmo tempo, ressalta.

Já as professoras Andrea Giotto, 44, e Roseli Rosa, 47, saíram do interior de São Paulo para descansar em Guarapari e se surpreenderam com a informação. Ficamos sabendo disso através da nossa guia quando chegamos aqui. É muito interessante. Respirar esse ar também é muito bom, pontua Roseli. Por outro lado, Andrea acrescenta: Agora é preciso divulgar mais isso para os turistas.