Mimoso do Sul e Muqui integram a rota Caminhos Históricos; conheça

Os municípios de Mimoso do Sul e Muqui, no Sul do Espírito Santo , ganharam um reforço no turismo. As cidades agora fazem parte de uma nova rota turística criada recentemente: a rota dos caminhos históricos.

Essa é uma boa programação para quem gosta de história, cultura, diversão e tranquilidade. O chamariz está no verde e nos sítios históricos que compõem a região, com opções de lazer para todas as idades.

Em Mimoso do Sul, o ponto principal da rota está no distrito de São Pedro do Itabapoana, um lugarejo tranquilo e com aproximadamente 1,3 mil habitantes. Cheio de história, o local também é conhecido como terra da sanfona e da viola. Um dos pontos mais marcantes no distrito é onde fica o calçamento em pé-de-moleque, raro de se encontrar pelo Brasil.

calçamento em pé-de-moleque em Mimoso do Sul Crédito: Filipe Vargas

Para o pecuarista Gilberto Braga Machado, a rota tem grande importância e é uma honra para os moradores. “O turismo aliado à questão cultural, é a história do município”, falou.

A pousada “Canto da Roça”, na localidade de Santa Marta, é outro atrativo da rota para os turistas. “A gente começou a trabalhar recebendo pessoas para passar o dia. Com o tempo a gente vai melhorando e vai percebendo novas alternativas. E a gente observou que caberia trabalhar com pousada”, explicou a proprietária do local, Vânia Araújo.

O distrito de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, é a terra da sanfona e da viola Crédito: Filipe Vargas

Muqui

A rota Caminhos Históricos termina no município vizinho. Afinal, Muqui é o maior sítio histórico do Espírito Santo. Segundo a presidente da Instância de Governança do Vale do Café, Helen Lima, há muitas atrações para serem admiradas.

“Há casas belíssimas do tempo áureo do café, então vale a pena vir conhecer. Algumas casas recebem turistas para visitação, outras recebem para café da manhã, café da tarde. E tem a igreja que já foi considerada a igreja mais bonita do Espírito Santo”, apontou Helen.

No município de Muqui há casarões antigos em que é possível visitar Crédito: Filipe Vargas

Para os turistas, essa também é uma oportunidade de aproveitar o tempo livre com o que há de melhor na cultura e gastronomia capixaba. “Achei lindo, rústico, a comida é deliciosa, muito joia”, disse a aposentada que estava visitando o lugar Manzinha de Souza.

Um dos marcos da rota é o mercado regional. Por aqui há doces de diferentes tipos e plantas. ”A gente está vendo que essa cadeia tem que ser uma engrenagem, todo mundo faz um pouquinho e a gente tem um resultado belíssimo no final”, concluiu Helen.