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Turismo

Lagoa Azul, em Itapemirim, região Sul do ES, surpreende e adquire cor verde

Local está recebendo obras de melhorias para que haja mais infraestrutura aos visitantes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 10:00

Lagoa Azul fica verde em Itapemirim
Lagoa Azul adquire cor verde em Itapemirim Crédito: Stefani Heleodoro Souza
Após passar um longo período parcialmente fechada, a Lagoa Azul, em Itapemirim, município da região Sul do Espírito Santo, está sendo, aos poucos, reaberta à visitação pública. Entretanto, quem passar por lá terá uma surpresa em relação à cor da água. Ao contrário do que o nome diz, a lagoa sofreu um efeito raro e está completamente esverdeada.
A mudança repentina na coloração impressionou até mesmo os donos da propriedade onde fica localizado o lago. Segundo Stefani Souza, esposa do proprietário Manfrine Delfino Amaro, apesar do mistério da tonalidade verde, uma possível explicação seria a influencia das chuvas e obras no entorno. Mesmo assim, ela garante que a água está própria para banho e que os turistas não precisam se preocupar.
Lagoa Azul fica verde em Itapemirim
Lagoa Azul fica verde em Itapemirim Crédito: Stefani Heleodoro Souza
"Não faz mal à saúde! A água continua cristalina e a princípio não sabemos o que causou isso. A cor azul da lagoa é natural por conta da argila branca, azul e cinza que tem em sua base. Por ainda estarmos trabalhando na lagoa, não temos previsão de quando voltará a sua tonalidade azul turquesa”, disse Stefani.
Lagoa Azul em Itapemirim
Lagoa Azul em Itapemirim Crédito: Divulgação
De acordo com Stefani, melhorias estão sendo feitas no espaço para que haja mais infraestrutura aos visitantes. Entretanto, revela que, apesar dos trabalhos, a lagoa não ficou totalmente interditada em nenhuma época.
"Nós fizemos o aterro e a estrutura de firmamento das estacas de madeira. Além disso, também aumentamos a área de praia. Mas, mesmo em obras, as pessoas continuavam vindo. Uma parte da lagoa sempre ficou aberta, por conta da entrada das máquinas".
Lagoa Azul em Itapemirim
Lagoa Azul em Itapemirim Crédito: Divulgação
A entrada da Lagoa Azul é gratuita e não há horários de funcionamento. Para chegar, basta seguir a BR 101, em direção à Rio Novo do Sul, próximo à balança, e acessar a rodovia ES 487, sentido Itapemirim.
De lá, é só seguir até a próxima rotatória e virar a primeira à direita, na localidade de Ilha do Gato. Quem sair da sede de Itapemirim, deve seguir pela ES 487 até a localidade.

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