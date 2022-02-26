Lagoa Azul, em Itapemirim, região Sul do ES, surpreende e adquire cor verde

Lagoa Azul adquire cor verde em Itapemirim Crédito: Stefani Heleodoro Souza

Após passar um longo período parcialmente fechada, a Lagoa Azul, em Itapemirim, município da região Sul do Espírito Santo, está sendo, aos poucos, reaberta à visitação pública. Entretanto, quem passar por lá terá uma surpresa em relação à cor da água. Ao contrário do que o nome diz, a lagoa sofreu um efeito raro e está completamente esverdeada.

A mudança repentina na coloração impressionou até mesmo os donos da propriedade onde fica localizado o lago. Segundo Stefani Souza, esposa do proprietário Manfrine Delfino Amaro, apesar do mistério da tonalidade verde, uma possível explicação seria a influencia das chuvas e obras no entorno. Mesmo assim, ela garante que a água está própria para banho e que os turistas não precisam se preocupar.

Lagoa Azul fica verde em Itapemirim Crédito: Stefani Heleodoro Souza

"Não faz mal à saúde! A água continua cristalina e a princípio não sabemos o que causou isso. A cor azul da lagoa é natural por conta da argila branca, azul e cinza que tem em sua base. Por ainda estarmos trabalhando na lagoa, não temos previsão de quando voltará a sua tonalidade azul turquesa”, disse Stefani.

Lagoa Azul em Itapemirim Crédito: Divulgação

De acordo com Stefani, melhorias estão sendo feitas no espaço para que haja mais infraestrutura aos visitantes. Entretanto, revela que, apesar dos trabalhos, a lagoa não ficou totalmente interditada em nenhuma época.

"Nós fizemos o aterro e a estrutura de firmamento das estacas de madeira. Além disso, também aumentamos a área de praia. Mas, mesmo em obras, as pessoas continuavam vindo. Uma parte da lagoa sempre ficou aberta, por conta da entrada das máquinas".

Lagoa Azul em Itapemirim Crédito: Divulgação

A entrada da Lagoa Azul é gratuita e não há horários de funcionamento. Para chegar, basta seguir a BR 101, em direção à Rio Novo do Sul, próximo à balança, e acessar a rodovia ES 487, sentido Itapemirim.