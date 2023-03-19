Vale do Emboque tem paisagem de filme e encantos da Rota Imperial

Quem está em busca de paisagens espetaculares, história e muita aventura já pode colocar no roteiro o Vale do Emboque, no município de Conceição do Castelo, na Região Sul-Serrana do Espírito Santo.

Encravado entre montanhas, a beleza do local é de encher os olhos e parece até cenário de filme. Já a estrada que corta o vale leva o visitante a um passeio pela história, já que ela está no coração da Rota Imperial.

E logo se entende o porquê do nome: "emboque" significa “passagem por um lugar estreito” na língua dos puris, grupo indígena que vivia no local.