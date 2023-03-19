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ES fora do óbvio

Vale do Emboque tem paisagem de filme e encantos da Rota Imperial

Região no município de Conceição do Castelo é rica em beleza e história, além de oferecer um cenário perfeito para a prática de esportes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Março de 2023 às 13:07

Quem está em busca de paisagens espetaculares, história e muita aventura já pode colocar no roteiro o Vale do Emboque, no município de Conceição do Castelo, na Região Sul-Serrana do Espírito Santo.
Encravado entre montanhas, a beleza do local é de encher os olhos e parece até cenário de filme. Já a estrada que corta o vale leva o visitante a um passeio pela história, já que ela está no coração da Rota Imperial.
E logo se entende o porquê do nome: "emboque" significa “passagem por um lugar estreito” na língua dos puris, grupo indígena que vivia no local. 
A espetacular Cachoeira da Fumaça e a prática de esportes de aventura são outras atrações desse paraíso. Confira no vídeo um pouco mais do Vale do Emboque.

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