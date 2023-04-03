Irmão de Virginia Fonseca nega que seja ele em suposto vídeo de traição

Irmão de Virginia é flagrado traindo esposa grávida Crédito: Instagram/@williampgus

O irmão da influenciadora Virgínia Fonseca está no meio de uma grande polêmica. Neste domingo (2), começou a circular nas redes sociais um suposto vídeo de William Gusmão aos beijos com uma mulher desconhecida. O detalhe é que ele é casado com Mellody Barreto, que está grávida do primeiro filho do casal. Ao colunista Leo Dias, William disse que tudo não passou de armação, um mal entendido.

Segundo a publicação, William estava em um evento automotivo na madrugada do último sábado (1º), em Goiânia, quando foi filmado com esta outra mulher. Ainda de acordo com a coluna, a comprovação de que seria o irmão da influenciadora no vídeo foi feita pela roupa. Horas depois do ocorrido, William apareceu com o mesmo traje em seus stories, lamentando a morte da mãe de Leonardo, que faleceu no final da tarde do dia 1º.

No Instagram, a mulher mostrada no vídeo disse que vai se pronunciar nesta segunda-feira (3). Na postagem, ela ainda fala que o caso se trata de um assédio.

Mulher envolvida no escândalo com irmão de Virginia se pronuncia nas redes Crédito: Instagram/@lillymartinsoficial

Nas redes sociais, internautas criticaram a atitude do empreendedor. "Como psicóloga, estou daqui torcendo para que a Melody tenha suporte emocional da sua família e de uma psicologa para lidar com as consequências da traição e de TODA repercussão nas redes sociais", comentou uma seguidora.

"Muito triste estar grávida e ter que passar por uma situação dessas... Força mamãe!", escreveu outra internauta.

"Por isso nós homens levamos fama de não prestar. Vacilou, a mulher grávida e ele no rolê. Quer vida de solteiro, fique solteiro", respondeu outro seguidor.

Através de nota enviada por sua assessoria de imprensa ao Leo Dias, a influenciadora se pronunciou ontem informando que está em contato com sua família e com seus advogados para que as devidas medidas sejam tomadas.

Leia a nota de Mellody na íntegra: