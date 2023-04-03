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Irmão de Virginia Fonseca nega que seja ele em suposto vídeo de traição

Vídeo, que circula nas redes sociais, mostra um homem aos beijos com uma mulher desconhecida. Internautas apontam William como sendo o homem das imagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 12:17

Irmão de Virginia é flagrado traindo esposa grávida
Irmão de Virginia é flagrado traindo esposa grávida Crédito: Instagram/@williampgus
O irmão da influenciadora Virgínia Fonseca está no meio de uma grande polêmica. Neste domingo (2), começou a circular nas redes sociais um suposto vídeo de William Gusmão aos beijos com uma mulher desconhecida. O detalhe é que ele é casado com Mellody Barreto, que está grávida do primeiro filho do casal. Ao colunista Leo Dias, William disse que tudo não passou de armação, um mal entendido.
Segundo a publicação, William estava em um evento automotivo na madrugada do último sábado (1º), em Goiânia, quando foi filmado com esta outra mulher. Ainda de acordo com a coluna, a comprovação de que seria o irmão da influenciadora no vídeo foi feita pela roupa. Horas depois do ocorrido, William apareceu com o mesmo traje em seus stories, lamentando a morte da mãe de Leonardo, que faleceu no final da tarde do dia 1º.
No Instagram, a mulher mostrada no vídeo disse que vai se pronunciar nesta segunda-feira (3). Na postagem, ela ainda fala que o caso se trata de um assédio.
Mulher envolvida no escândalo com irmão de Virginia se pronuncia nas redes
Mulher envolvida no escândalo com irmão de Virginia se pronuncia nas redes Crédito: Instagram/@lillymartinsoficial
Nas redes sociais, internautas criticaram a atitude do empreendedor. "Como psicóloga, estou daqui torcendo para que a Melody tenha suporte emocional da sua família e de uma psicologa para lidar com as consequências da traição e de TODA repercussão nas redes sociais", comentou uma seguidora. 
"Muito triste estar grávida e ter que passar por uma situação dessas... Força mamãe!", escreveu outra internauta.
"Por isso nós homens levamos fama de não prestar. Vacilou, a mulher grávida e ele no rolê. Quer vida de solteiro, fique solteiro", respondeu outro seguidor. 
Através de nota enviada por sua assessoria de imprensa ao Leo Dias, a influenciadora se pronunciou ontem informando que está em contato com sua família e com seus advogados para que as devidas medidas sejam tomadas.
Leia a nota de Mellody na íntegra: 
"Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações".

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