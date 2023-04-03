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Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais

Influenciadora e ex-BBB informou que ficará ‘offline’ por um mês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 08:53

Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais
Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais Crédito: Instagram/@bianca
A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, anunciou que vai dar uma pausa nas redes sociais. Ela também informou que vai passar por uma cirurgia e, por esta razão, vai aproveitar para ficar um mês offline.
No vídeo, publicado no sábado, 1º de abril, a ex-BBB dá detalhes sobre a decisão e fala sobre a questão de saúde. "Sonho com essa cirurgia que, para quem não sabe, eu tenho amidalite por repetição [inflamação nas amídalas, na região da garganta], que ataca minha nefrite [inflamação nos rins] e me causa uma série de problemas de saúde. Inclusive, me deixou internada recentemente", explicou.
"Mas essa pausa será importantíssima. Para que eu não trabalhe realmente, para que eu realmente descanse, eu tomei uma decisão: eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Sim, gente, um mês offline", contou a empresária, ressaltando que a decisão "requer coragem".
Ela destacou que trabalhar é importante, "mas o meu grande desafio é justamente não me sentir refém deles e me permitir descansar de verdade".
Bianca também disse que vai deixar conteúdos prontos e programados para os seguidores nesse período ausente.
"O meu time vai tomar conta de tudo, tá? Enquanto vocês 'maratonam' esses conteúdos, eu vou focar em mim, no meu gudugo [o filho Cris], na minha família. Eu tô curiosa para descobrir qual Bianca eu vou encontrar", finalizou a empresária.

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