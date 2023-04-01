Igor Rickli usa 'coleira' com nome de Aline Wirley e celebra liderança no BBB 23

O ator elogiou a cantora e surpreendeu os fãs ao postar uma foto em que surge sem camisa enquanto usa uma coleira com o nome da mulher
Publicado em 01 de Abril de 2023 às 14:09

Igor Rickli usa uma coleira com o nome da mulher. Crédito: Reprodução @Igorrickli
O ator Igor Rickli usou as redes sociais para comemorar a vitória de Aline Wirley na prova do Líder do "BBB 23". No Instagram, o ator elogiou a cantora e surpreendeu os fãs ao postar uma foto em que surge sem camisa enquanto usa uma coleira com o nome da mulher.
A "coleira" remete ao acessório usado por Luma de Oliveira, quando ela foi Rainha de Bateria da Tradição, no Rio de Janeiro, em 1998. Na época, a modelo usou a peça com o nome do empresário Eike Batista, seu então marido.
"Na moral… Minha parceira é muito f*da!!!", escreveu ele, na legenda da postagem. Aline Wirley venceu a prova do líder após mais de 17 horas de prova. É a primeira liderança da sister. 
Nas últimas horas da dinâmica sobraram apenas três brothers, sendo: Cezar Black, Aline Wirley e Ricardo Camargo. Alface acabou passando mal e foi desclassificado da prova. Os primeiro eliminados da ‘Prova do Líder’ foram: Marvvila, Amanda Meirelles e Larissa Santos. 

