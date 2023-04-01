Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Micareta

Xanddy é o primeiro nome confirmado para o Serra Folia 2023

A 19ª edição da micareta volta em formato indoor; as vendas dos abadás começam em abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 10:32

Xanddy
Xanddy é conhecido por não deixar ninguém parado com os clássicos do pagode baiano Crédito: Reprodução @Xanddy
O Serra Folia vai voltar em 2023 e já anunciou o primeiro nome da festa: Xanddy. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira na rede social do evento. A tradicional 'torcida' que acompanha o baiano desde dos tempos de Harmonia vai poder vibrar com os sucessos do artista. 
Xanddy é conhecido por não deixar ninguém parado com os clássicos do pagode baiano e novos hits, como 'Vamo ou Bora', em parceria com Ivete Sangalo, e 'Desce fazendo coraçãozinho'.
Após quase 10 anos, a micareta retorna em um formato indoor, ou seja, em local fechado, no dia 9 de dezembro, na Serra Sede. É a 19ª edição do evento que já recebeu artistas como Olodum e Araketu. A venda dos abadás, camarotes, lounges e pistas começa em abril.
Fundador do evento, Wellington Cambu se diz animado para o retorno da micareta. A expectativa, segundo ele, é de que a festa receba 5 mil foliões. "Vem gente de todos os lugares do Espírito Santo", comentou.
A escolha por um evento em local fechado se deu por questões de organização e segurança, mas a ideia é retornar com a festa na rua, como costumava ser".
Nós queremos voltar para a rua mas nós não quisemos retornar neste primeiro ano, por questão de programação, de segurança pública, dos moradores e cidade se programarem para a multidão que recebem. Tem que ter uma programação", contou.

RETORNO DO EVENTO

Em uma viagem a Porto Seguro, na Bahia, Cambu se encantou com o "bloco com corda". Quando voltou ao Espírito Santo, tomou a decisão, então, de levar o formato de festa para Serra e foi assim que, em 1996, nasceu o Serra Folia.
"Em 97, foi quando tomou força. Começou a ter trio elétrico e atração nacional. Em 96, comecei vendendo abadá de casa em casa”, conta. Durante 17 anos, a micareta animou o município e os fãs de axé, até parar definitivamente em 2013. Foi a saudade de quem viveu aquela época que mobilizou o produtor de eventos a retomar com o projeto. "Vendemos mil abadás no primeiro ano, depois foi tudo acima de dois mil e quinhentos abadás para uma festa de rua", disse.

Veja Também

De novo: crianças de Uganda dançam 'Fica Amor' de Alemão do Forró; veja vídeo

Fátima Bernardes celebra formatura do filho, Vinícius, na França

Saiba como Lexa pode se livrar de pagar dívida contraída pelo ex, MC Guimê

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados