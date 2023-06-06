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Treta

Thiago Rodrigues critica Cris Dias por expor briga por pensão alimentícia nas redes sociais

Ator reclama da forma como a ex-mulher escolheu de cobrar o dinheiro para o filho de 13 anos: ‘Impaciência da parte dela’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:47

Thiago Rodrigues sofreu suposto assalto, seguido de agressão, no último sábado (11)
Ator Thiago Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram @euthiagorodrigues
O ator Thiago Rodrigues falou sobre os atrasos no pagamento da pensão alimentícia do filho Gabriel, de 13 anos, com a jornalista Cris Dias. Durante participação no podcast BarbaCast, ele disse que faltou compreensão da parte da ex-mulher, que usou as redes sociais para cobrar o débito da pensão.
"Eu transferi minha vida toda para Portugal, então eu tinha uma certa burocracia para trazer dinheiro para pagar a pensão aqui. Sempre tentei mostrar que era um problema que eu tinha, para que ela tivesse o mínimo de compreensão e, em um ou dois dias, eu resolvesse."
O ator garantiu que nunca teve a intenção de atrasar os pagamentos. "Nunca fui um cara de atrasar um mês de pensão. Atrasei, no máximo, quinze dias. E quando ela fez uma reclamação mais enfática, foi um dia (de atraso). Então foi uma coisa de extrema impaciência da parte dela e acabou dando esse fuzuê todo", acrescentou.
Thiago ainda explicou que mantém um acordo para que a cobrança pública não volte a acontecer. "Nunca tive interesse de estar em guerrilhas públicas com a mãe do meu filho. Eu tenho maior carinho e respeito por ela. E ela encontrou essa maneira de brigar pelos direitos dela, usando a mídia. Não acho essa a melhor maneira. Hoje a gente tem acordos com advogados e com juiz na Vara de Família, para que isso não aconteça mais, porque não é bom para mim, não é bom para ela e não é bom para o nosso filho, que é o mais importante", destacou.
O ator também aproveitou para comparar a sua situação com a de seus pais, que também são separados: "Óbvio que eles não tinham essa coisa da mídia em cima, mas eles viveram os dramas deles, e a gente tem que entender que todas as famílias passam por situações. Eu lembro que meu pai não pagava a pensão, e minha mãe segurava a onda dela".
"Mas eu sentia que para ela era um problema que mexia com a parte emocional. Talvez se ela tivesse essa oportunidade que a Cris teve de usar a mídia para brigar pelo direito dela e do filho, ela o fizesse", continuou.
Carreira afetada
Thiago Rodrigues pontuou que a situação afeta a carreira profissional de ambos, mas enfatizou que prejudica muito mais a de Cris.
"Sou ator, mas ela é jornalista. Acho que pega pior. Imagina, você vai assistir o Jornal Nacional e quem está te passando a notícia é uma pessoa que está envolvida num escândalo. Não é legal porque o artista está num universo meio da porralouquice, você até aceita mais. Já o jornalista tem que ser mais cauteloso quanto a isso", declarou.
O ator revelou que a relação dele com a jornalista está melhor agora. "No fundo, quero estar bem com ela e com meu filho. Ela é uma ótima mãe. Eu admiro muito ela como mãe, como profissional. A gente viveu uma história junto, eu não tenho nenhum interesse em estar brigado com ela. Hoje, a gente está tendo até uma relação melhor do que a gente viveu... Não tenho mágoa, nem rancor, hoje está tudo resolvido. A gente tem um diálogo bom sobre isso", garantiu.
Por fim, ele relembrou as prisões de Dado Dolabella e contestou a prisão dos homens que atrasam pensão.
"Eu conheço o Dado Dolabella desde muito novo. Já não falo com ele há bastante tempo, mas lembro que, quando eu vi essa notícia dele preso, pensei: Mas o cara está preso por não pagar pensão? Como que ele vai pagar agora, se ele tá preso?. Obviamente, se ele tem amigos e família, vai todo mundo se virar para tirar o cara dessa enrascada. É uma situação que deveria ser revista. Não estou aqui querendo diminuir a importância da pensão, mas é f*da", falou.
Thiago Rodrigues e Cris Dias tiveram um relacionamento entre idas e vindas de 2007 a 2017.
Cobrança de pensão
Cris Dias voltou a cobrar de Thiago Rodrigues o pagamento de pensão alimentícia em abril. "O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão", escreveu.
Essa foi a segunda vez que a jornalista expõe a situação nas suas redes sociais e, em março, o ator rebateu. Ele garantiu que a pensão do filho estava atrasada em um dia.

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