Funcionários da Disneyland Paris fazem greve por reajuste e tomam castelo

Greve na Disneyland Paris, no sábado (3) Crédito: Reprodução de Vídeo/Twitter/@DLPReport

A Disneyland Paris teve um cenário diferente no último sábado (3). Conforme informações do jornal Le Monde, o parque de diversões teve suas fontes jorrando e músicas de contos de fadas interrompidas pelo som de apitos e gritos de protestos por homens de preto, com braçadeiras escritas "segurança", paralisando dezenas de visitantes.

A ação fez parte de mais uma manifestação de pedido de reajuste dos funcionários do local. Cerca de mil grevistas participaram do movimento, de acordo com a organização. Além das vestimentas em destaque, com coletes amarelos e placas indicativas, o grupo tomou um dos castelos do parque.

"Cinco anos trabalhando para o rato, sempre pagos como um rato", dizia uma das placas carregadas por um dos manifestantes.

No sábado, foi a segunda vez que o grupo realizou a intervenção na Disneyland. O sindicato dos trabalhadores do parque está exigindo um aumento líquido de 200 euros por mês, o pagamento do dobro do salário aos domingos e melhores condições de trabalho.

And that’s the Disneyland Paris strike pic.twitter.com/V2vIYkosmi — Mark Roberts (@sparky_roberts) June 3, 2023

Os empregados da Disney Paris tão em greve. A central sindical tomou o castelo 🤭 https://t.co/9o51nCQqsF — Fran (@fran_becher) June 3, 2023