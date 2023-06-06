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"Tomou o castelo"

Funcionários da Disneyland Paris fazem greve por reajuste e tomam castelo

Movimento, estimado 1 mil manifestantes, contou com apoio dos visitantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:35

Greve na Disneyland Paris, no sábado (3)
Greve na Disneyland Paris, no sábado (3) Crédito: Reprodução de Vídeo/Twitter/@DLPReport
A Disneyland Paris teve um cenário diferente no último sábado (3). Conforme informações do jornal Le Monde, o parque de diversões teve suas fontes jorrando e músicas de contos de fadas interrompidas pelo som de apitos e gritos de protestos por homens de preto, com braçadeiras escritas "segurança", paralisando dezenas de visitantes.
A ação fez parte de mais uma manifestação de pedido de reajuste dos funcionários do local. Cerca de mil grevistas participaram do movimento, de acordo com a organização. Além das vestimentas em destaque, com coletes amarelos e placas indicativas, o grupo tomou um dos castelos do parque.
"Cinco anos trabalhando para o rato, sempre pagos como um rato", dizia uma das placas carregadas por um dos manifestantes.
No sábado, foi a segunda vez que o grupo realizou a intervenção na Disneyland. O sindicato dos trabalhadores do parque está exigindo um aumento líquido de 200 euros por mês, o pagamento do dobro do salário aos domingos e melhores condições de trabalho.

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