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Roséola

Vivian Amorim compartilha drama ao ver filha com manchas vermelhas na pele

Malu, de 1 ano, foi diagnosticada com roséola, uma doença com predomínio na infância
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:27

Vivian Amorim compartilha drama ao ver filha com manchas vermelhas na pele: ‘Coração ficou pequeno’
Vivian Amorim compartilha drama ao ver filha com manchas vermelhas na pele: ‘Coração ficou pequeno’ Crédito: Reprodução/Instagram/@amorimvivian
A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim relatou o drama que está vivendo com a filha, diagnosticada com roséola, em suas redes sociais. Malu, de 1 ano, aparece nas imagens postadas pela mãe no Instagram no último domingo, 4, com erupções na pele, efeitos colaterais da doença.
No início da tarde desta segunda-feira, 5, Vivian atualizou seus seguidores contando que a menina não teve mais febre.
"Oi, titias e titios! Passei a manhã bem por aqui, suando de tanto brincar. Minha noite foi difícil por conta da tosse, acordei várias vezes, chorei, me irritei, mas minha mãe me deu tetê e me colocou na cama com ela para eu conseguir descansar um pouquinho. Não tive mais febre e estou torcendo pra essas manchinhas saírem logo da minha pele! Obrigada pelas mensagens e pelas orações!", escreveu a apresentadora, na legenda de uma foto em que Malu aparece sorridente.
No domingo, Vivian revelou que a filha acordou com as manchinhas e contou do susto que levou até receber o diagnóstico da pediatra. "Malu amanheceu com manchinhas vermelhas pelo corpo, mais concentradas no rosto. Consequência da roséola, conhecida como exantema súbito, nome difícil para virose que ela pegou."
E continuou: "A pediatra explicou que é um quadro benigno e que vai regredir espontaneamente em até 5 ou 7 dias. Mas imaginem o desespero da mãe quando viu ela pintadinha assim... Ave Maria, o coração ficou pequeno demais. Mesmo dodói ela encontra disposição para brincar um pouquinho... Nossa bichinha é dura na queda e está aqui firme e forte na medida do possível".
Na madrugada desta segunda, Vivian fez outra atualização do estado de saúde de Malu. "A febre já diminuiu bastante, está quase zerada, já. Mas as manchas aumentaram. Dentro do esperado. Malu segue indisposta, não jantou quase nada, chorou na hora do banho (coisa que nunca acontece), e a tosse continua aperreando demais a bichinha. Por isso, continuamos com a inalação, aqui", contou.

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