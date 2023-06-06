Vivian Amorim compartilha drama ao ver filha com manchas vermelhas na pele: ‘Coração ficou pequeno’ Crédito: Reprodução/Instagram/@amorimvivian

A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim relatou o drama que está vivendo com a filha, diagnosticada com roséola, em suas redes sociais. Malu, de 1 ano, aparece nas imagens postadas pela mãe no Instagram no último domingo, 4, com erupções na pele, efeitos colaterais da doença.

No início da tarde desta segunda-feira, 5, Vivian atualizou seus seguidores contando que a menina não teve mais febre.

"Oi, titias e titios! Passei a manhã bem por aqui, suando de tanto brincar. Minha noite foi difícil por conta da tosse, acordei várias vezes, chorei, me irritei, mas minha mãe me deu tetê e me colocou na cama com ela para eu conseguir descansar um pouquinho. Não tive mais febre e estou torcendo pra essas manchinhas saírem logo da minha pele! Obrigada pelas mensagens e pelas orações!", escreveu a apresentadora, na legenda de uma foto em que Malu aparece sorridente.

No domingo, Vivian revelou que a filha acordou com as manchinhas e contou do susto que levou até receber o diagnóstico da pediatra. "Malu amanheceu com manchinhas vermelhas pelo corpo, mais concentradas no rosto. Consequência da roséola, conhecida como exantema súbito, nome difícil para virose que ela pegou."

E continuou: "A pediatra explicou que é um quadro benigno e que vai regredir espontaneamente em até 5 ou 7 dias. Mas imaginem o desespero da mãe quando viu ela pintadinha assim... Ave Maria, o coração ficou pequeno demais. Mesmo dodói ela encontra disposição para brincar um pouquinho... Nossa bichinha é dura na queda e está aqui firme e forte na medida do possível".