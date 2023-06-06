Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Arnold Schwarzenegger pede desculpas em documentário por 'apalpar mulheres' no passado
Estreia amanhã (7)

Arnold Schwarzenegger pede desculpas em documentário por 'apalpar mulheres' no passado

Astro falou sobre acusações em produção inédita, que estreia no dia 7 de junho, na Netflix
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:42

Arnold Schwarzenegger em abril de 2016, no Rio de Janeiro Crédito: Shutterstock
O ator Arnold Schwarzenegger, 75, pediu desculpas às mulheres que disseram ter sido "apalpadas e humilhadas" por ele, em 2003. Em um trecho do documentário "Arnold", que estreia na Netflix no dia 7 de junho, o cineasta assume suas falhas no passado e relembra o caso. Na ocasião, cinco dias antes da eleição para governador da Califórnia, seis mulheres acusaram o artista de suposto assédio.
Na época, Schwarzenegger afirmou que "nunca agarrou ninguém" e que eram "invenções". A Rolling Stone, no entanto, teve acesso ao filme inédito sobre a carreira do artista, que admite seu erro.
"Minha reação, inicialmente, eu fui... Um pouco defensivo", diz Schwarzenegger, em seu depoimento à produção. "Hoje, eu posso olhar para a situação e meio que dizer que, independentemente da época, não importa. Se foi há 40 anos, ou hoje, o que fiz foi errado. Foi uma palhaçada. Não tem desculpas, foi errado."
Com comentários do ator, "Arnold" passará pela trajetória dele desde o início no fisiculturismo, além de apresentar mais detalhes da vida política e pessoal

Veja Também

Funcionários da Disneyland Paris fazem greve por reajuste e tomam castelo

Vivian Amorim compartilha drama ao ver filha com manchas vermelhas na pele

Saiba quais músicas surpresa Taylor Swift cantou até agora na 'The Eras Tour'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro
The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória
Imagem de destaque
Tribunal do ES vai interrogar juízes em ação penal por venda de sentença
Imagem de destaque
ES ganha novo restaurante e point turístico em prédio histórico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados