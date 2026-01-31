Baiana é eleita a Vendedora de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 15:40
Ela vende de tudo um pouco, distribui consciência ambiental junto com o troco e, há décadas, faz parte da paisagem da Praia da Costa. Não à toa, a Baiana foi eleita a Vendedora de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória, conquistando o coração do público e uma votação histórica.
Com 83,52% dos mais de 10 mil votos, a campeã venceu com folga a disputa promovida por HZ e pelo programa Em Movimento, da TV Gazeta, que celebrou os trabalhadores que fazem da praia um espaço ainda mais acolhedor, divertido e cheio de histórias.
Aos 63 anos, filha de baianos, mas capixaba de nascimento, Baiana trabalha há 30 anos no mesmo ponto da Praia da Costa. Na areia, ela é conhecida não só pela variedade de produtos, como empada, água de coco, chopp, protetor solar, bronzeador, aluguel de cadeiras e guarda-sol e até preservativo, mas principalmente pelo bordão que virou marca registrada:
Com um megafone em mãos, ela distribui sacolas para os banhistas recolherem o próprio lixo e dá uma verdadeira aula de cidadania e cuidado com o meio ambiente, tudo com bom humor e firmeza.
“Ela é um patrimônio da Praia da Costa. É nossa guardiã. Uma guerreira!”, define um cliente fiel, que acompanha o trabalho da Baiana há anos.
Ao saber do resultado, a campeã se emocionou e fez questão de agradecer:
O concurso recebeu mais de 450 inscrições na primeira fase. Após curadoria das equipes de HZ e do Em Movimento, cinco vendedores foram selecionados como finalistas, representando diferentes praias e trajetórias da Grande Vitória. Além da Baiana, disputaram o título:
O projeto também ganhou espaço na programação da TV Gazeta. Desde o dia 3 de janeiro, o Em Movimento exibiu VTs especiais contando a história de cada finalista, sempre aos sábados, às 14h40, aproximando ainda mais o público dessas figuras que fazem parte do verão capixaba.
